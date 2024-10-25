Указывает на потерянный город: международная команда сделала необычное открытие в Турции (фото)

Археологи считают, что нашли утраченный город Пурушанда, который описывался в аккадских текстах более 4 тысяч лет назад. Открытие состоялось в городе Учхоюк на западе Турции.

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Во время недавних раскопок на западе Турции исследователи нашли важные артефакты, которые могут помочь идентифицировать утраченный город Пурушанда. Эти находки дают ценное представление о древней Анатолии и демонстрируют важность Учхоюка как ключевого городского центра между 1600 и 1700 годами до нашей эры, пишет Arkeonews.

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Пурушанда, древний анатолийский город, созданный в конце XIX века до н. э., был известен своими прочными торговыми связями с городом Мари. До завоевания хеттами между 1650 и 1556 годами до н.э. Пурушанда была значительным центром власти, которым правил "великий царь".

Раскопки Фото: АА

Археологические раскопки в Учхоюку под руководством профессора Оздемира Кочака с исторического факультета Сельчукского университета продолжаются с 2020 года с привлечением специалистов различных отраслей. Кроме 48 турецких ученых, в проекте также участвуют трое японских археологов — профессора Сатоши Урано, Юкинори Фукацу и Наото Коива.

Недавние археологи обнаружили зерновой силос, а также две печати, одна из которых изображает двуглавого орла. По словам профессора д-ра Кочака, эти находки являются первыми весомыми доказательствами сельскохозяйственного производства в Учхоюке, что усиливает потенциал этого места как общественной территории.

Он описал силос как большую яму размером примерно 5-6 метров в длину и 3-4 метра в ширину. Раскопки указывают на то, что Учхоюк, который датируется бронзовым веком, был одним из крупнейших поселений в Анатолии и Восточном Средиземноморье.

Обнаруженные печати еще больше подтверждают значение Учхоюка как административного центра. Профессор Кочак отметил, что артефакты отражают власть, статус и административные функции города в регионе. Кроме того, были найдены цилиндрические печати и другие артефакты, добавляющие к множеству доказательств, подтверждающих важность Учхоюка.

Сейчас исследователи изучают возможность того, что Учхоюк — это город Пурушанда, упомянутый в аккадских текстах около 2350 года до нашей эры. В этих документах рассказывается о набеге царя Саргона Аккадского на Пурушанду.

Ученые отмечают, что цель команды — подтвердить, что Учхоюк является именно тем городом, который описан в этих древних текстах. Найденные печати, датированные 2300 годом до н. э., а также соответствия историческим описаниям Пурушанды, по мнению ученых, могут подтвердить их теорию.

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Это открытие демонстрирует постоянную важность археологических исследований для изучения истории древних цивилизаций. Открытие таких памятников не только расширяет наше понимание истории Анатолии, но и позволяет заглянуть в динамику власти и торговых отношений ранних городских центров.

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