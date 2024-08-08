Случаи диабета выросли в 8 раз: COVID-19 связали с развитием болезни и нашли возможное противодействие

Диабет является глобальной проблемой, которая лишь набирает обороты с течением времени. Однако ученые выяснили, что недавняя пандемия могла сыграть болезни на руку, увеличив темпы ее распространения, но принесла с собой и спасение.

Related video

В недавнем исследовании ученые обнаружили очевидную связь между COVID-19 и заболеваемостью различными формами диабета. Виновник прошлой пандемии до сих пор сказывается на нашем здоровье, однако, как оказалось, в этот раз существуют факторы, помогающие снизить эти последствия вируса. Все зависит от того, какой выбор мы делали во времена глобального кризиса, пишет News Medical.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В крупномасштабном ретроспективном когортном исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology, приняли участие 16 миллионов человек в Англии с использованием платформы OpenSAFELY, которая объединяет данные первичной медицинской помощи, данные тестирования на SARS-CoV-2, данные госпитализации NHS и записи реестра смертей.

Исследователи сосредоточили внимание на периоде с 1 января 2020 года по 14 декабря 2021 года, выделив три важные когорты: до вакцинации, вакцинированные и невакцинированные. Результаты показали значительное увеличение заболеваемости диабетом 2 типа после заражения COVID-19 у людей, причем самые высокие показатели были отмечены именно в невакцинированной когорте. В группе до вакцинации заболеваемость была в четыре раза выше в течение первых четырех недель после постановки диагноза и оставалась повышенной на 64% в течение второго года, особенно среди госпитализированных. У вакцинированных же людей рост заболеваемости диабетом был значительно ниже (в 1,6 раза по сравнению с 8,8 раза у невакцинированных).

Заболеваемость диабетом 1 типа также возросла в течение первого года после распространения COVID-19, однако значительного роста гестационного диабета отмечено не было. Комплексные данные исследования показали ученым, что диабет 2 типа был диагностирован у 145 533 человек в когорте до вакцинации, по сравнению с 34 365 в когорте вакцинированных и 2 781 в когорте невакцинированных. Диагнозы диабета 1 типа были выше сразу же после выявления COVID-19 во всех когортах.

Невакцинированная когорта была моложе, в ней было больше мужчин, представителей южноазиатской и черной этнической группы, а также жителей неблагополучных районов. Авторы научной работы отметили важность вакцинации от COVID-19 для снижения риска развития постинфекционного диабета и прочих осложнений. В их труде говорится о том, что рутинное тестирование на диабет должно быть приоритетным, особенно для тяжелых случаев COVID-19, чтобы иметь контроль над долгосрочными последствиями для здоровья, которые оставляет после себя вирус.

Ранее Фокус писал о том, что человечество к 2050 году захлестнет волна диабета . От миллионов к миллиардам: новое исследование раскрывает мрачные перспективы развития диабета по всему миру к 2050 году, если системы здравоохранения вовремя не начнут действовать на упреждение.

Также Фокус писал о том, что диабет влияет на разрушение мозга . Недавние исследования показали, что у пациентов с диабетом первого типа происходит раннее старение мозга.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.