"Охматдет" собирается потратить 14 млн гривен на консультации по восстановлению, — СМИ

Детская больница хочет заключить соглашение с компанией Олега Васенова, который после ракетного удара по "Охматдету" составил дефектный акт с завышенными объемами необходимых работ, пишут журналисты.

Детская больница "Охматдет" объявила тендеры на предоставление инженерно-консультационных услуг и технического надзора за ремонтом фасада и внутренней отделки здания, пострадавшего от ракетного удара РФ на ул. В. Черновола, 28/1. Об этом сообщают журналисты проекта "Наши деньги".

Согласно информации в системе "Прозорро", договор на инженерно-консультационные услуги на сумму 9,35 млн грн намерены заключить с ООО "Васеньов Инжиниринг", а технический надзор за выполнением работ будет осуществлять ООО "Ик-Проект" за 5,22 млн грн.

ООО "Васенев Инжиниринг", зарегистрированное в апреле 2023 года, принадлежит Олегу Васеневу. Эта компания в этом году уже получала заказов на сумму 4,40 млн грн благодаря тендерам, из которых наибольшую часть — от "Охматдета". Сейчас "Охматдет" планирует снова заказать у Васеньова консультации по привлечению подрядных организаций.

Журналисты отмечают, что Олег Васенев уже проводил техническое обследование поврежденного корпуса больницы и составил дефектный акт с объемами необходимых работ. Он указал на необходимость замены всей фасадной облицовки, но в результате ракетного удара были разрушены не все декоративные плиты.

Однако, по словам представителей строительной компании "Риола-модуль", которая строила этот корпус, объемы работ в акте были завышены. Эта компания также сообщила, что после ракетного обстрела уже отремонтировала операционные за свой счет, поэтому не было необходимости включать их в ремонтные объемы. В то же время предложение "Риолы" выполнить работы за 179 млн грн было проигнорировано, зато была выбрана фирма "Строй-технолоджи" с более дорогим на 307 млн грн предложением. Из-за этого скандала частный конкурс благотворительного фонда "Охматдет" был отменен, а деньги благотворителей перечислены в госбюджет. Соответственно, новый тендер был объявлен в системе "Прозорро".

"Наші гроші" подсчитали, что если бы соглашение подписали с "Буд-технолоджи", то услуги Васенова как инженера-консультанта на 9,4 млн грн стоили бы около 4% от цены контракта 368 млн грн (307 млн плюс НДС).

Что входит в пакет услуг Васенова за более чем 9 млн гривен?

В обязанности ООО "Васенев Инжиниринг" входит:

планирование работ (составление графиков, поставок материалов, конструкций и оборудования и т.д.; графики для работников и строительной техники на объекте);

работа с персоналом (подбор, организация обучения и проверка знаний);

предоставление консультаций заказчику по привлечению подрядных организаций, выбора поставщиков и исполнителей;

участие в подготовке и проведении закупок, работа с договорами и другой документацией;

предоставление предложений по определению ответственной стороны за страхование, если это предусмотрено;

сметная документация и контроль за списаниями строительных материалов.

"Ик-Проект" обеспечит технический надзор за ремонтом "Охматдета"

Компания "Ик-Проект", которая зарегистрирована в Киеве, будет осуществлять технический надзор за ремонтными работами в детской больнице "Охматдет", пишут журналисты. Их задачи будут включать проверку соответствия объемов и качества строительных работ, проектно-сметная документация, ведение учета выполненных и оплаченных работ, а также выявление и учет работ, выполненных с недостатками. Кроме того, "Ик-Проект" будет отвечать за проверку и представление заказчику актов приемки выполненных работ, которые подписаны и заверены подрядчиком.

Руководителями этой фирмы являются Ольга Крыжня и Людмила Пархоменко, но принадлежит она Юлии Крат из Харькова. Она также владеет Консорциумом "Украина — андасат — Израиль", созданным в июле 2023 года, в который входят две израильские компании: "Click Cleaning and Flood Treatment Ltd." и "Buildings and Building Management David and Miller Ltd." Этот консорциум известен своим участием в техническом надзоре за капитальным ремонтом путепровода на автомобильной дороге Т-10-19 в Киевской области, который выполняется турецкой компанией за 444,24 млн грн.

С 2016 года "Ик-Проект" выиграл тендеров на сумму 43,36 млн грн, больше всего в департаменте инфраструктуры Херсонской ОГА.

Оба тендера были проведены без конкуренции.

Напомним, что в СМИ передавали, что в тендере благотворительного фонда победило ООО "Строй-технолоджи", которое оценило работы дороже соперников. Сумма уставного капитала этой фирмы составляет всего 5 тысяч гривен.

После скандала министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что тендер на восстановление детской больницы "Охматдет" после обстрела ВС РФ проведут заново.