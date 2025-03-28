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Украина

После стычки возле Голосеевского ТЦК полиция Киева открыла три уголовных производства

Инцидент возле Голосеевского ТЦК, нацполиция, военные адвокаты
Фото: Национальная полиция | Инцидент возле Голосеевского ТЦК

После столкновения возле Голосеевского ТЦК, которое произошло днем 28 марта из-за припаркованного рядом микроавтобуса, в Нацполиции Киева открыли сразу три уголовных производства. Также сообщили, что водителя буса задержали, потому что он пытался препятствовать действиям полицейских.

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Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

Инцидент возле Голосеевского ТЦК

28 марта в соцсетях появилось видео со столкновением возле Голосеевского ТЦК из-за микроавтобуса, припаркованного рядом. Сейчас в столичной Нацполиции рассказали, что поступило сообщение о подозрительном авто, припаркованном возле административного здания ТЦК.

Правоохранители проверили транспортное средство — никаких опасных предметов обнаружено не было.

Во время дальнейшего общения с водителем микроавтобуса, правоохранители обнаружили несоответствие в его документах, в связи с чем следователями было принято решение об изъятии транспортного средства.

Инцидент возле Голосеевского ТЦК, военные адвокаты, тцк Fullscreen
Фото: Национальная полиция

"Зато водитель не реагировал на законные требования сотрудников полиции и пытался помешать проведению следственных действий. Сейчас нарушитель доставлен в районное управление полиции для выяснения всех обстоятельств, автомобиль изъят для проведения необходимых исследований", — рассказали в столичной Нацполиции.

Сейчас досудебное расследование начато по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 114-1 — препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины;
  • ст. 358 — подделка документов;
  • ст. 290 — уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства.

Напомним, Фокус писал об инциденте возле Голосеевского ТЦК. На момент написания новости, киевские паблики сообщали, что Нацполицию вызвали якобы из-за взрывчатки в микроавтобусе.