Після сутички біля Голосіївського ТЦК поліція Києва відкрила три кримінальні провадження

Після сутички біля Голосіївського ТЦК, яка сталась вдень 28 березня через припаркований поруч мікроавтобус, у Нацполіції Києва відкрили одразу три кримінальні провадження. Також повідомили, що водія буса затримали, бо він намагався перешкоджати діям поліцейських.

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Про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Інцидент біля Голосіївського ТЦК

28 березня у соцмережах з'явилось відео із сутичкою біля Голосіївського ТЦК через мікроавтобус, припаркований поруч. Нині у столичній Нацполіції розповіли, що надійшло повідомлення про підозріле авто, припарковане біля адміністративної будівлі ТЦК.

Правоохоронці перевірили транспортний засіб – ніяких небезпечних предметів виявлено не було.

Під час подальшого спілкування з водієм мікроавтобуса, правоохоронці виявили невідповідність у його документах, у зв'язку з чим слідчими було прийнято рішення про вилучення транспортного засобу.

Фото: Національна поліція

"Натомість водій не реагував на законні вимоги співробітників поліції та намагався перешкодити проведенню слідчих дій. Наразі порушник доставлений до районного управління поліції для з’ясування всіх обставин, автомобіль вилучено для проведення необхідних досліджень", — розповіли у столичній Нацполіції..

Нині досудове розслідування розпочате за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 114-1 – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України;

ст. 358 – підроблення документів;

ст. 290 – знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.

Нагадаємо, Фокус писав про інцидент біля Голосіївського ТЦК. На момент написання новини, київські пабліки повідомляли, що Нацполіцію викликали нібито через вибухівку у мікроавтобусі.