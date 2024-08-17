Скандал з грошима на відбудову "Охматдиту": МОЗ відсторонило директора лікарні Жовніра

За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, спотворену інформацію надають як представники "Благодійного фонду "Охматдит", на чиїх рахунках зараз перебувають зібрані на відновлення лікарні кошти, так і керівництво медзакладу.

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Генерального директора Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов'язків до завершення перевірок правоохоронними органами та комісією Міністерства охорони здоров'я. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Генеральний директор НДСЛ Охматдит Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ. Про подальші рішення повідомимо додатково, в тому числі й кадрові", — написав Ляшко.

Він пояснив, що дотримується думки, що "Охматдит" повинна очолювати людина, яка є завідувачем одного з відділень лікарні та яка отримає найбільшу підтримку серед колег.

Міністр повідомив, що Національна поліція України наразі вивчає факти, пов'язані зі скандалом навколо перерахування коштів на відновлення "Охматдиту".

"Зареєстроване відповідне кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Також аналітичну роботу з цього приводу проводить НАБУ. Крім цього, триває ініційована мною внутрішня перевірка МОЗ", — зазначив Ляшко.

Перевірка МОЗ щодо тендеру на відбудову "Охматдиту"

Віктор Ляшко підкреслив, що спотворену інформацію надають як представники "Благодійного фонду "Охматдит", на чиїх рахунках зараз перебувають зібрані на відновлення лікарні кошти, так і керівництво медичного закладу.

"Вчора отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ. На жаль, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно мені, у засоби масової інформації та міститься в документах, і зі сторони керівництва лікарні, і зі сторони Фонду", — наголосив Ляшко.

Зокрема, перевірка МОЗ встановила, що у протоколі Фонду від 31 липня 2024 року зафіксовано рішення про укладення договору з компанією ТОВ "Буд-технолоджі" на виконання ремонтних робіт пошкодженого корпусу лікарні.

Переможцем цю компанію оголосив Володимир Жовнір. За словами Ляшка, Жовнір зробив це без рекомендації про фінальний вибір від робочої групи самої лікарні "Охматдит".

"Чому? Це питання залишається відкритим і буде досліджене компетентними органами", — заначив Ляшко.

Він також уточнив, що збирати кошти саме на рахунок Фонду, а не лікарні, запропонував сам Жовнір.

Сам Жовнір наразі не коментував нові звинувачення у свій бік від керівництва МОЗ.

Скандал з перерахуванням коштів на відбудову "Охматдиту"

16 серпня Володимир Жовнір заявив, що БО "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство" відмовляється перераховувати зібрані на відновлення лікарні 378 мільйонів гривень на казначейські рахунки "Охматдиту".

"Сьогодні лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними а також імовірно шахрайськими", — зазначив Жовнір.

У самому Фонді заявили, що 15 серпня провели загальні збори та підтримали рішення МОЗ провести новий тендер і, відповідно, скасували результати попереднього.

Там також пояснили, що не перерахували кошти тому, що адміністрація лікарні не вказала цільового призначення цих коштів.

"Фонд оплатить проведення ремонту та закупівлю медичного обладнання для лікарні. Для цього лише треба офіційні запити від лікарні "Охматдит" та цільове призначення. Як це було завжди", — йдеться у заяві Фонду.

В організації наголосили, що на них чинять тиск та вимагають перерахувати кошти "вже і зараз".

Нагадаємо, 2 серпня Фокус писав про те, що через тендер на ремонт "Охматдиту" стався скандал. Процес відбору переможця викликав безліч запитань, а ще більше — сам переможець, чиї ціни на послуги з відновлення лікарні виявилися одними з найвищих.