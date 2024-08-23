"Это только начало": как Курская операция изменила войну в Украине

Украина не достигнет стратегического изменения только наступлением в Курской области. Для этого также нужны другие операции на территории РФ — в Брянской, Белгородской областях, удары по оккупированным территориям востока или юга, отметил генерал Николай Маломуж.

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Операция в Курской области является началом изменения стратегии ВСУ. По словам руководителя Службы внешней разведки в 2005-2010 годах, генерала армии Николай Маломужа, украинское командование предложило альтернативные и нестандартные модели асимметричных действий. Об этом он сообщил в интервью "Обозревателю".

"Я считаю, что это только начало изменения стратегии ВСУ. Россия навязывает стратегию долгосрочной войны, истощения наших ресурсов и ослабления поддержки союзников. Но руководству наших Вооруженных сил предложили альтернативные, нестандартные модели асимметричных действий", — сказал Николай Маломуж.

По его словам, речь идет о нанесении ударов по территории РФ, подготовке стратегических атак на временно оккупированных территориях. Он считает, что настоящее искусство войны — это малыми средствами действовать эффективно против россиян, которые превышают численностью.

"Наконец мы перешли к этой комплексной стратегии. Ее начало — Курская операция. Понятно, без продолжения, без других операций на территории РФ, в Брянской, Белгородской областях, без стратегических ударов по оккупированным территориям востока или юга Украины не будет стратегического изменения. Но мы уже начали эту работу и показали, что способны реализовывать наступательные операции", — подчеркнул Маломуж.

Он отметил: российское руководство провалилось с концепцией, что оно не допустит вхождения украинских военных на свою территорию. Так, враг показал слабость военного характера — не смог создать очага противостояния, в результате оккупанты сдавались в плен и бежали.

Напомним, 22 августа в СМИ сообщили, что российское командование приняло решение не перебрасывать значительные силы с восточного фронта в Курскую область. Враг решил вести боевые действия на двух фронтах.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 22 августа рассказали, что ВСУ продвинулись в Курской области. В частности, речь идет о восточной Комаровке.