"Це лише початок": як Курська операція змінила війну в Україні

Україна не досягне стратегічної зміни лише наступом у Курській області. Для цього також потрібні інші операції на території РФ — у Брянській, Бєлгородській областях, удари по окупованих територіях сходу чи півдня, зауважив генерал Микола Маломуж.

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Операція в Курській області є початком зміни стратегії ЗСУ. За словами керівника Служби зовнішньої розвідки у 2005–2010 роках, генерала армії Микола Маломужа, українське командування запропонувало альтернативні та нестандартні моделі асиметричних дій. Про це він повідомив в інтервʼю "Обозревателю".

"Я вважаю, що це лише початок зміни стратегії ЗСУ. Росія нав'язує стратегію довгострокової війни, виснаження наших ресурсів та ослаблення підтримки союзників. Але керівництву наших Збройних сил запропонували альтернативні, нестандартні моделі асиметричних дій", — сказав Микола Маломуж.

За його словами, йдеться про завдання ударів по території РФ, підготування стратегічних атак на тимчасово окупованих територіях. Він вважає, що справжнє мистецтво війни — це малими засобами діяти ефективно проти росіян, які перевищують чисельністю.

"Нарешті ми перейшли до цієї комплексної стратегії. Її початок — Курська операція. Зрозуміло, без продовження, без інших операцій на території РФ, у Брянській, Бєлгородській областях, без стратегічних ударів по окупованих територіях сходу чи півдня України не буде стратегічної зміни. Але ми вже розпочали цю роботу, показавши, що здатні реалізовувати наступальні операції", — наголосив Маломуж.

Він зауважив: російське керівництво провалилося з концепцією, що воно не допустить входження українських військових на свою територію. Так, ворог показав слабкість військового характеру — не зміг створити вогнища протистояння, в результаті окупанти здавалися в полон та бігли.

Нагадаємо, 22 серпня у ЗМІ повідомили, що російське командування ухвалило рішення не перекидати значні сили зі східного фронту в Курську область. Ворог вирішив вести бойові дії на двох фронтах.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 22 серпня розповіли, що ЗСУ просунулися в Курській області. Зокрема, йдеться про східну Комарівку.