ЗСУ просунулися в Курській області та зайняли новий населений пункт, — ISW (карти)

За словами аналітиків, геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, свідчать про те, що українські сили дещо просунулися в південній частині Руської Конопельки. Російські джерела стверджують про захоплення Семенівки та просування в південну частину Левшинки (Льговський район).

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Українські сили домоглися деякого просування по всьому своєму виступу в Курській області на тлі зусиль ЗС РФ зупинити цей наступ 22 серпня. Геолокаційні кадри за 21 серпня показують, що ЗСУ просунулися в східну Комарівку (на південь від Кореневого і на схід від Суджі). Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 22 серпня.

Хоча низка російських джерел стверджує, що російські сили відбили атаки України в цьому районі. Російські військкори стверджують, що ЗСУ, які діють на північний схід від Кореневого, захопили Семенівку і просунулися в південну частину Левшинки (село в Льговському районі), а також що незначно просунулися в північній Мартинівці (на північний схід від Суджі).

Інші геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, свідчать про те, що українські сили незначно просунулися в південній частині Руської Конопельки (східна частина Суджі). Російські провоєнні блогери стверджували, що підрозділи російської "Дикої дивізії Донбасу", зокрема батальйони "Арбат", "П'ятнашка" і "Сармат", відбили Нечаїв (на північ від Суджі).

Курська область: карта боїв 22 серпня

Російські провоєнні блогери також стверджували, що Сили оборони України продовжували бій з російськими силами в районах: Глушкове, Кореневе, Суджа і Бєлово в Курській області. У російських джерелах також стверджували, що українські сили провели розвідувальну операцію боєм біля Забрами Брянської області ввечері 21 серпня, але ЗС РФ, включно з російськими прикордонниками та чеченським спецпідрозділом "Ахмат", відбили вилазку.

Нагадаємо, що, за даними ISW, ЗСУ уникли тактичного оточення і відступили з деяких позицій під Покровськом.

Також повідомлялося, що американські аналітики оцінюють, що Україна продовжує виснажувати можливості РФ у тому, що стосується ППО та авіації.