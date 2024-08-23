ВСУ продвинулись в Курской области и заняли новый населенный пункт, — ISW (карты)

По словам аналитиков, геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, свидетельствуют о том, что украинские силы несколько продвинулись в южной части Русской Конопельки. Российские источники утверждают о захвате Семеновки и продвижении в южную части Левшинки (Льговский район).

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Украинские силы добились некоторого продвижения по всему своему выступу в Курской области на фоне усилий ВС РФ остановить это наступление 22 августа. Геолокационные кадры за 21 августа показывают, что ВСУ продвинулись в восточную Комаровку (к югу от Коренево и к востоку от Суджи). Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 22 августа.

Хотя ряд российских источников утверждает, что российские силы отразили атаки Украины в этом районе. Российские военкоры утверждают, что ВСУ, действующие к северо-востоку от Коренево, захватили Семеновку и продвинулись в южную часть Левшинки (деревня в Льговском районе), а также что незначительно продвинулись в северной Мартыновке (к северо-востоку от Суджи).

Другие геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, свидетельствуют о том, что украинские силы незначительно продвинулись в южной части Русской Конопельки (восточная часть Суджи). Российские провоенные блогеры утверждали, что подразделения российской "Дикой дивизии Донбасса", в т.ч. батальоны "Арбат", "Пятнашка" и "Сармат", отбили Нечаев (к северу от Суджи).

Курская область: карта боев 22 августа

Российские провоенные блогеры также утверждали, что Силы обороны Украины продолжали бой с российскими силами в районах: Глушково, Коренево, Суджа и Белово в Курской области. В российских источниках также утверждалось, что украинские силы провели разведывательную операцию боем возле Забрамы Брянской области вечером 21 августа, но ВС РФ, включая российских пограничников и чеченский спецназ "Ахмат", отразили вылазку.

Напомним, что, по данным ISW, ВСУ избежали тактического окружения и отступили с некоторых позиций под Покровском.

Также сообщалось, что американские аналитики оценивают, что Украина продолжает истощать возможности РФ в том, что касается ПВО и авиации.