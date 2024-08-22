Украина продолжает истощать возможности РФ по части ПВО и авиации, — ISW'

По словам аналитиков, несколько российских источников предположили, что целью ударов беспилотников 21 августа был аэродром "Оленья", расположенный рядом с поселком Высокий, откуда РФ запускает стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3.

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В ночь с 20 на 21 августа украинские ВМС и прочие подразделения провели скоординированный удар с использованием неуказанного оружия и поразили позицию российской системы ПВО С-300 недалеко от Новошахтинска, Ростовская область. Об этом пишет "Институт изучения войны" со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Последствия удара все еще уточняются, но уже сообщили о взрывах вблизи места расположения С-300. Руководство РФ в Ростовской области заявило, что российские силы ПВО сбили неуказанный тип ракеты утром 21 августа, а кадры в социальных сетях показывают пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске, предположительно, вызванный обломками сбитой ракеты.

"Украина продолжает попытки подорвать возможности российской противовоздушной обороны и авиации", — говорится в публикации.

Связанный с Кремлем провоенный блогер "Рыбарь" заявил, что российские войска уничтожили украинскую ракету ATACMS над Новошахтинском. Утверждалось, что якобы это был первый удар ракетой ATACMS по российской территории. Но в ISW не обнаружили никаких визуальных доказательств или дополнительных сообщений о предполагаемом использовании ATACMS.

Российские оппозиционные ресурсы, а также военкоры, заявили, что 21 августа Украина провела дальний удар беспилотниками по целям в Мурманской области на Крайнем севере РФ (почти в 2000 км от Украины). Геолокационные кадры, опубликованные в российских социальных сетях, показывают, что войска РФ сбили небольшой беспилотник, летящий на малой высоте над населенным пунктом Высоким в Мурманской области.

Российские источники утверждают, что уже четвертый день кряду ударные беспилотники нацеливаются на Мурманскую область. 21 августа в РФ временно ограничили воздушное пространство над аэропортами Мурманска и Апатитов, вероятно, из-за работы беспилотников в воздушном пространстве. Несколько российских источников предположили, что целью беспилотников был аэродром Оленья, который расположен рядом с поселком Высокий и с которого Россия запускает стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3.

Украинские источники ранее подтвердили, что украинские дальние беспилотники повредили стратегический бомбардировщик Ту-22М3 в "Оленье" в ночь с 26 на 27 июля. Но на момент этой публикации в ISW не обнаружили визуальных подтверждений.

Напомним, что, по данным ISW, Украина разрабатывает альтернативные и асимметричные способы, чтобы противостоять военной мощи РФ.

Также сообщалось, что РФ массированно атаковала Харьковскую область ракетами и "шахедами".