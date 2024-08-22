Україна продовжує виснажувати можливості РФ у частині ППО та авіації, — ISW

За словами аналітиків, кілька російських джерел припустили, що метою ударів безпілотників 21 серпня було летовище "Оленья", розташоване поруч із селищем Високий, звідки РФ запускає стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-22М3.

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У ніч з 20 на 21 серпня українські ВМС та інші підрозділи здійснили скоординований удар з використанням незазначеної зброї та уразили позицію російської системи ППО С-300 недалеко від Новошахтинська, Ростовська область. Про це пише "Інститут вивчення війни" з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Наслідки удару все ще уточнюються, але вже повідомили про вибухи поблизу місця розташування С-300. Керівництво РФ у Ростовській області заявило, що російські сили ППО збили незазначений тип ракети вранці 21 серпня, а кадри в соціальних мережах показують пожежу на нафтопереробному заводі в Новошахтинську, імовірно, спричинену уламками збитої ракети.

"Україна продовжує спроби підірвати можливості російської протиповітряної оборони та авіації", — йдеться в публікації.

Пов'язаний із Кремлем провоєнний блогер "Рибарь" заявив, що російські війська знищили українську ракету ATACMS над Новошахтинськом. Стверджувалося, що нібито це був перший удар ракетою ATACMS по російській території. Але в ISW не виявили жодних візуальних доказів або додаткових повідомлень про можливе використання ATACMS.

Російські опозиційні ресурси, а також військкори, заявили, що 21 серпня Україна завдала дальнього удару безпілотниками по цілях у Мурманській області на Крайній півночі РФ (майже за 2000 км від України). Геолокаційні кадри, опубліковані в російських соціальних мережах, показують, що війська РФ збили невеликий безпілотник, що летів на малій висоті над населеним пунктом Високий у Мурманській області.

Російські джерела стверджують, що вже четвертий день поспіль ударні безпілотники націлюються на Мурманську область. 21 серпня у РФ тимчасово обмежили повітряний простір над аеропортами Мурманська й Апатитів, імовірно, через роботу безпілотників у повітряному просторі. Кілька російських джерел припустили, що ціллю безпілотників був аеродром "Оленья", що розташований поруч із селищем Високий, з якого Росія запускає стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-22М3.

Українські джерела раніше підтвердили, що українські далекі безпілотники пошкодили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 в "Оленьї" в ніч із 26 на 27 липня. Але на момент цієї публікації в ISW не виявили візуальних підтверджень.

Нагадаємо, що, за даними ISW, Україна розробляє альтернативні та асиметричні способи, щоб протистояти військовій могутності РФ.

Також повідомлялося, що РФ масовано атакувала Харківську область ракетами і "шахедами".