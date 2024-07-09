"Величезне розчарування": Зеленський відреагував на обійми Моді та Путіна в Москві (фото)

За словами українського президента, лідер найбільшої у світі демократії зустрівся з главою Кремля в момент, коли окупанти завдали ракетного удару по дитячій лікарні. Це призвело до загибелі дітей.

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Поки ЗС РФ атакують дитячу лікарню в Києві ракетами, один із найбільших світових лідерів продовжує в Москві обійматися з російським президентом Володимиром Путіним, який і віддає злочинні накази. З цього приводу висловився український глава держави Володимир Зеленський на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колиш. Twitter).

За його словами, 8 липня російські окупанти завдали масованих ракетних ударів по мирних містах України, внаслідок чого загинули десятки людей, а ще сотні постраждали. Серед жертв також є маленькі діти.

Глава держави окремо наголосив, що російська ракета уразила найбільшу в Україні дитячу лікарню "Охматдит" і під прицілом опинилися маленькі діти, які хворі на рак. Багатьох шукали під уламками та завалами.

"Це величезне розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях — бачити, як лідер найбільшої у світі демократії в такий день обіймається в Москві з найкривавішим злочинцем у світі", — заявив Володимир Зеленський.

Прем'єр-міністр Індії з візитом у Москві: деталі

Президент України Володимир Зеленський мав на увазі індійського прем'єра Нарендра Моді, який перебуває в Москві з дводенним візитом. Там він зустрівся з главою Кремля Володимиром Путіним, який і віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну

Під час переговорів прем'єр-міністр Індії звернувся із закликом припинити війну в Україні, яка триває вже понад два роки.

"Індія завжди закликала поважати Статут ООН, включно з територіальною цілісністю і суверенітетом. На полі бою рішення не знайдеш. Діалог і дипломатія — це шлях вперед", — заявив Нарендра Моді.

На своїй сторінці в соціальній мережі Х індійський політик також поділився фотографіями з Володимиром Путіним, де вони обiймаються. На це і відреагував український президент.

Нагадаємо, 8 липня повідомлялося, що Україна ініціювала скликання засідання Радбезу ООН через російський удар по лікарні "Охматдит", про що заявив Володимир Зеленський. За його словами, Москва вже почала поширювати фейк про те, що дитячу лікарню було пошкоджено нібито через українську ППО, однак усі докази вказують на те, що це був цілеспрямований прямий удар.