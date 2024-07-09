"Рішення на полі бою немає": Моді на зустрічі з Путіним закликав припинити війну, — ЗМІ

За даними видання індійського видання NDTV, Нарендра Моді під час вечері з Володимиром Путіним заявив, що єдиним шляхом вперед у війні з Україною є "діалог і дипломатія".

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Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який перебуває з дводенним офіційним візитом у Росії, звернувся із прямим закликом припинити війну в Україні, яка триває вже понад два роки. Під час неформальної зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним Моді заявив, що неможливо знайти рішення на полі бою. Про це пише NDTV.

"Індія завжди закликала поважати Статут ООН, включаючи територіальну цілісність і суверенітет. На полі бою рішення не знайдеш. Діалог і дипломатія — це шлях вперед", — імовірно, сказав прем’єр-міністр Моді Путіну під час вечері.

Крім того, прем'єр-міністр Індії висловив занепокоєння щодо громадян Індії, яких обманом змусили вступити до лав російської армії. Джерела видання повідомили, що Росія взяла на себе зобов'язання репатріювати всіх, хто опинився на війні.

Вважається, що близько двох десятків індійців були змушені брати участь у війні проти України після того, як турагенти обманом заманили їх в країну під приводом отримання високооплачуваної роботи.

Реакція Зеленського на зустріч Моді та Путіна

Президент Володимир Зеленський відреагував на зустріч прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді з Володимиром Путіним у резиденції російського президента у Ново-Огарьово, яка відбулася в день масованого ракетного удару Москви по території України.

"Російська ракета влучила в найбільшу дитячу лікарню в Україні, ціллю були маленькі онкохворі діти. Багато хто був похований під завалами. Це величезне розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях – бачити, як у такий день лідер найбільшої у світі демократії обіймає в Москві найкривавішого злочинця у світі", — написав Зеленський у соцмережі Х.

Цьому допису українського президента передував пост індійського прем'єра, у якому він дякував Путіну за прийом та оприлюднив фото, на яких обнімає президента Росії.

"З нетерпінням чекаю на наші завтрашні переговори (переговори 9 липня, — ред.), які, безсумнівно, сприятимуть подальшому зміцненню дружби між Індією та Росією", — зазначив Моді.

Зазначимо, прем'єр-міністр Індії ніяк не прокоментував російський удар 8 липня по Україні, в результаті якого, зокрема, постраждала дитяча лікарня "Охматдит".

Нагадаємо, 9 липня президент США Джо Байден пообіцяв посилити протиповітряну оборону України після російського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що на "Охматдит" нібито впала антиракета, а Росія завдає ударів лише по об'єктах критичної інфраструктури та по військових цілях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Москва поширює фейки про те, що її провини в атаці на лікарню немає, однак є всі докази того, що це була саме російська ракета.