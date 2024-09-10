Украина имеет простую и понятную позицию: в МИД ответили на "мирный план" Шольца

Украина приглашает всех "миротворцев" озвучивать свои предложения на Саммите мира, отметил спикер МИД Георгий Тихий. Впрочем, существуют принципы, на которых наша страна хочет договориться о прекращении войны.

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За время российско-украинской войны уже звучало много разных "мирных инициатив" по ее завершению. Время от времени разные страны предлагают "услуги медиации" и площадку для переговоров, напомнил спикер министерства иностранных дел Георгий Тихий.

"У нас просто, четкая, понятная позиция — есть процесс Саммита мира, есть формула мира и промежуточных встреч между ними", — отметил он.

Все страны, которые хотят внести свой вклад в восстановление справедливого мира в Украине, он пригласил принять участие в этом "инклюзивном процессе".

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Георгий Тихий отметил, что на такой площадке можно искать точки соприкосновения и продвигать разное видение.

"Есть принципы, на которых мы хотим договориться, которых мы хотим придерживаться, и приглашаем все страны принимать в этом участие", — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее итальянское издание La Repubblica сообщило, что немецкий политик Олаф Шольц хочет стать "канцлером мира" и благодаря этому сохранить свою должность. Он якобы готовит "мирный план", который предусматривает сохранение за Россией уже захваченных украинских территорий.

Как заявил президент Владимир Зеленский, Украине необходим результативный второй Саммит мира, который может состояться уже в этом году. Именно это и будет одним из приоритетов нового министра иностранных дел Андрея Сибиги.