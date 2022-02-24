Проблеми з Інтернетом: Тріолан повідомляє про збої з'єднання у Харкові та Києві

У Києві зв'язок відновлять до 18:00, а у Харкові — до 16:00, повідомив провайдер.

Інтернет-провайдер Тріолан опублікував повідомлення про те, що спостерігається відсутність доступу до мережі в деяких районах Харкова та Києва.

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Оператор також вказав орієнтовний термін відновлення послуги у Києві:

на Виноградарі та Мінському масиві — приблизно до 18 години,

Позняки та Голосіївський район — до 16 години.

Орієнтовний термін відновлення послуги у Харкові:

Салтівка та Холодна Гора — до 16 години,

Павлове Поле — до 14 годин.

"На решті територій зв'язок відновлений, але ще тривають остаточні роботи", — сказано в повідомленні.

За новинами від оператора ви можете стежити у його телеграм-каналі.

Дані від NetBlocks підтверджують наявність серйозних збоїв у роботі інтернету в Харкові 24 лютого 2022 року.

Раніше ми повідомляли про те, як оператори зв'язку забезпечуватимуть з'єднання у разі удару по телеком-інфраструктурі.