Технології та наука
Проблеми з Інтернетом: Тріолан повідомляє про збої з'єднання у Харкові та Києві
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У Києві зв'язок відновлять до 18:00, а у Харкові — до 16:00, повідомив провайдер.
Інтернет-провайдер Тріолан опублікував повідомлення про те, що спостерігається відсутність доступу до мережі в деяких районах Харкова та Києва.
Оператор також вказав орієнтовний термін відновлення послуги у Києві:
- на Виноградарі та Мінському масиві — приблизно до 18 години,
- Позняки та Голосіївський район — до 16 години.
Орієнтовний термін відновлення послуги у Харкові:
- Салтівка та Холодна Гора — до 16 години,
- Павлове Поле — до 14 годин.
"На решті територій зв'язок відновлений, але ще тривають остаточні роботи", — сказано в повідомленні.
За новинами від оператора ви можете стежити у його телеграм-каналі.
Дані від NetBlocks підтверджують наявність серйозних збоїв у роботі інтернету в Харкові 24 лютого 2022 року.
Раніше ми повідомляли про те, як оператори зв'язку забезпечуватимуть з'єднання у разі удару по телеком-інфраструктурі.