Технологии и наука
Проблемы с Интернетом: Триолан сообщает о сбоях соединения в Харькове и Киеве
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В Киеве связь восстановят до 18-00, а в Харькове — до 16-00, сообщил провайдер.
Интернет-провайдер Триолан опубликовал сообщение о том, что наблюдается отсутствие доступа к сети в некоторых районах Харькова и Киева.
Оператор также указал ориентировочный срок восстановления услуги в Киеве:
- на Виноградаре и Минском массиве — примерно до 18 часов,
- Позняки и Голосеевский район – до 16 часов.
Ориентировочный срок восстановления услуги в Харькове:
- Салтовка и Холодная Гора — до 16 часов,
- Павлово Поле — до 14 часов.
"На остальных территориях связь восстановлена, но еще идут окончательные работы", — сказано в сообщении.
За новостями от оператора вы можете следить в его телеграм-канале.
Данные от NetBlocks подтверждают наличие серьезных сбое в работе интернета в Харькове 24 февраля 2022 года.
Ранее мы сообщали о том, как операторы связи будут обеспечивать соединение в случае удара по телеком-инфраструктуре.