Проблемы с Интернетом: Триолан сообщает о сбоях соединения в Харькове и Киеве

В Киеве связь восстановят до 18-00, а в Харькове — до 16-00, сообщил провайдер.

Интернет-провайдер Триолан опубликовал сообщение о том, что наблюдается отсутствие доступа к сети в некоторых районах Харькова и Киева.

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Оператор также указал ориентировочный срок восстановления услуги в Киеве:

на Виноградаре и Минском массиве — примерно до 18 часов,

Позняки и Голосеевский район – до 16 часов.

Ориентировочный срок восстановления услуги в Харькове:

Салтовка и Холодная Гора — до 16 часов,

Павлово Поле — до 14 часов.

"На остальных территориях связь восстановлена, но еще идут окончательные работы", — сказано в сообщении.

За новостями от оператора вы можете следить в его телеграм-канале.

Данные от NetBlocks подтверждают наличие серьезных сбое в работе интернета в Харькове 24 февраля 2022 года.

Ранее мы сообщали о том, как операторы связи будут обеспечивать соединение в случае удара по телеком-инфраструктуре.