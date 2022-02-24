Facebook банить сторінки російських ЗМІ, які пишуть про війну в Україні

Соціальна мережа обмежила постинг для телеканалу "Звезда" й інформагентства РІА Новини на 90 днів.

Facebook наклала обмеження на сторінки телеканалу "Зірка" та РІА Новини як мінімум на 90 днів. Про це повідомляє видання Фонтанка з посиланням на Роскомнагляд.

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У Роскомнагляді повідомили, що вимагали від компанії Meta (ексfacebook) зняти всі обмеження зі сторінки телеканалу.

У листі російські чиновники зазначили, що "блокування офіційної сторінки російського ЗМІ з боку адміністрації Facebook порушує ключові принципи вільного розповсюдження інформації та безперешкодного доступу до неї для російських користувачів". Щодо РІА Новини звернень до Meta поки не надходило.

[ + – ] Повідомлення про обмеження сторінки РІА Новини

Раніше, 23 січня, на сайті відомства з'явилася інформація про те, що воно надіслало керівництву компанії Google LLC запит щодо зняття блокування з YouTube-каналу глави т. зв. "ДНР" — "Денис Пушилін". Канал було заблоковано за порушення правил спільноти. І в цьому офіційному листі російські чиновники знову наполягали на тому, що "подібні дії адміністрації відеохостингу YouTube порушують ключові принципи вільного розповсюдження інформації та безперешкодного доступу до неї".

Відомство рекомендувало громадянам РФ "переходити на вітчизняні сайти та соцмережі".

Раніше ми повідомляли про те, що на держсайти РФ здійснено атаку хакерів. Протягом певного часу вебресурси не завантажувалися.

Нагадаємо також, що на українські ресурси були спрямовані ДДОС-атаки 15 та 23 лютого, а також відбулися дефейси багатьох сайтів 14 січня.