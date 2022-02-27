На Полтавщині знищено колону російської військової техніки, зокрема і танки

Техніка окупанта була знищена силами авіації, тероборони та артилерії.

Близько 200 одиниць техніки, більшість з яких танки, що рухалися з Сумської області на територію Полтавської, були знищені завдяки діям територіальної оборони Полтавщини, військової авіації та підрозділам артилерії. Про це повідомляє Полтавський територіальний центр комплектації та соціальної підтримки.

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[ + – ] Серед 200 одиниць техніки у колоні були й танки Фото: Скриншот

Є також інформація про те, що у російської техніки закінчується пальне. Дані про те, що танки та бойові машини банально стали через відсутність палива, надходять до штабу територіальної оборони. Жителі населених пунктів на межі двох областей розповідають, що солдати ЗС РФ ходять дворами з каністрами.

[ + – ] Російські солдати шукають паливо для військової техніки у місцевих жителів Фото: Скриншот

"У Полтавській області вони пального не знайдуть! При отриманні подібних повідомлень у населених пунктах, біля яких відзначено техніку, все дизельне паливо або вивозиться, або просто зливається на землю. Усі чудово розуміють – якщо його залишити – воно дістанеться російським окупантам. Полтавщина готова до зустрічі з ворогом!", – наголосили у ТЦК.

Напередодні у Полтаві мешканці міста почули вибухи. Пізніше з'ясувалося, що це територіальна оборона міста знищила чотири ворожі безпілотники.

[ + – ] У Полтаві ліквідовано чотири ворожі дрони

Того ж дня один із місцевих жителів помітив диверсанта, який ставив мітки. Хлопець встиг викликати поліцію, проте зловмисник ударив його ножем у спину. Диверсанта затримали, і місцеві жителі мало не влаштували йому самосуд, проте потім передали до рук правоохоронців.

ЗСУ продовжують відбивати наступ російських окупаційних військ і готуються до оборони Маріуполя, який окупанти беруть у кільце, а українці масово допомагають грошима на потреби військових. За інформацією прес-секретаря ПриватБанку Олега Серги, за дві доби 25-26 лютого клієнти фінустанови перерахували через Приват24 на спецрахунки НБУ на допомогу нашим Збройним силам понад мільярд гривень, з яких 375 млн грн – з карт є Підтримка, з особистих карт – 785 млн грн .