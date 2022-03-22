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Военный Фокус Российско-украинская война Война за Украину глазами очевидцев

"На выход". О чем говорят мариупольцы в очереди к поезду в Польшу

Татьяна Катриченко
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Фото: УНИАН | В первые две недели войны люди ждали посадки на поезд более суток

Львовский железнодорожный вокзал превратился в большой хаб для внутренне перемещенных лиц. Здесь кормят, оказывают медицинскую помощь, помогают поселиться и поехать дальше в безопасное место – в частности, в Польшу. Предлагают переезд автобусами к границе или поездом в польский городок Перемышль.

Переход в новую жизнь. Очередь на вокзале во Львове

"Как думаете, еще долго ждать?" – спрашивает молодая женщина у волонтера. Рядом с ней девочка 8 лет.

"Не беспокойтесь, на ближайший поезд вы 99% успеете. 1% оставим на то, что рашисты начнут бомбить Львов", – отвечает волонтер.

"Зачем вы нас пугаете? – обижается собеседница. – Мы просто уже устали стоять".

"Это еще небольшая очередь, побывали бы вы здесь в первые две недели войны – люди ждали посадки более суток", – говорит мужчина средних лет по имени Андрей. С начала нового вторжения России в Украину большую часть времени он находится на львовском вокзале. "Бывало, что несколько суток домой не возвращался", — вспоминает волонтер.

эвакуация из украины, эвакуация в польшу, как выехать из украины в польшу, опыт эвакуации, советы по эвакуации, эвакуация через львов
Фото: УНИАН

Ныне очередь начинается от входа в подземный переход, ведущий к путям. Слева вдоль стены стоят женщины, дети, пожилые люди. Есть и мужчины среднего возраста: они привезли на вокзал свои семьи, чтобы посадить на поезд. Мужчинам от 18 до 60 лет выезд из Украины во время военного положения запрещен.

В очереди преимущественно жители Харьковской и Донецкой областей, а также Киевщины. У большинства из них разрушены в результате обстрелов русской армии.

Первые в очереди – мамы с детьми до 6 лет и люди с особыми потребностями. Некоторым из них волонтеры принесли инвалидные коляски, а кому-то — раскладные стульчики.

эвакуация из украины, эвакуация в польшу, как выехать из украины в польшу, опыт эвакуации, советы по эвакуации, эвакуация через львов
Фото: УНИАН

Пока поезд не подали на перрон, выход перегорожен железным забором. К нему иногда приходят волонтеры с термосами горячего чая и бутербродами. Мало кто отказывается – в переходе довольно прохладно и сыро.

Волонтерская доля: "Не рассказать и за день"

"За эти три недели я такого насмотрелся, что рассказать и дня не хватит. Люди такие разные. Кто-то очень благодарен волонтерам, готов терпеть трудности, а кто-то искренне возмущается, что кофе без сливок, а одеяло, которое мы выдали, недостаточно теплое", – говорит волонтер Дмитрий.

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Волонтеры наливают чай переселенцам из разных городов Украины, на вокзале, во Львове, 20 марта 2022 г.
Фото: УНИАН

Поезд должен приехать в 12:40, однако серьезно задерживается. С начала войны поезда ходят не по расписанию. Как говорят в "Укрзализныце", пытаются отправлять составы с интервалом в четыре часа. Для посадки в эвакуационный поезд не нужен ни билет, ни загранпаспорт – взрослых пропускают по внутренним, детей – при наличии свидетельства о рождении.

Тем временем по лестнице поднимаются пограничники и полицейские, а на путях появляется обычная пригородная электричка.

"Чтобы можно было перевезти как можно больше людей", – объясняет волонтер. Он просит отойти от выхода из перехода: "Потому что сейчас люди побегут, как в казино".

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Волонтеры помогают людям с инвалидностью, на вокзале, во Львове, 20 марта 2022 г.
Фото: УНИАН

Сначала волонтеры помогают подняться наверх людям с инвалидностью. Несколько ребят слаженно берут коляску и поднимают вверх по стремительной лестнице. Дальше идут мамы с младенцами на руках. У вагонов образуются очереди. Пограничники проверяют документы и пропускают в вагоны. Процесс идет медленно.

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Фото: УНИАН

У большинства пассажиров нет при себе багажа. Только легкие рюкзаки или сумки.

С мыслями о Мариуполе

26-летние Ольга и Елена бежали с детьми, которым нет и двух лет, из оккупированных районов Мариуполя.

"Все, что у нас теперь есть – в этих сумках. Я даже детские вещи не взяла, потому что их просто не осталось. У нас нет ничего, и мы – бомжи", – Елена указывает на клетчатую сумку. На руках ребенок. Малыш все время просит поиграть камешками. "Приедем к дяде в Польшу, там поиграешься", – отвечает мама.

Елена рассказывает, что три недели вместе с сыном сидела под обстрелами в подвале — в холоде и без еды. До войны они жили на Левом берегу – самом восточном районе Мариуполя. "Когда там стало опасно, переехали в Приморский район, потом – в район завода Ильича. Оттуда же на свой страх и риск уехали в Запорожье", – говорит Елена. И добавляет, что ее дом разрушен, как и большинство в Мариуполе.

Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове

"Но самое ужасное, что многие погибли. В частности, маленькие детей. Даже представить сколько – страшно. На фотографии, которые видел весь мир, попали единицы. Люди остаются под завалами драматического театра. Только там было около восьмиста человек. И никто не знает, кто выжил. В городе спасателей нет, полиции нет – кто будет разбирать завалы? Мирные жители? Да, у кого там знакомые, пытаются. Но там, чтобы разгребать, нужны бульдозеры. Быть может, там есть живые люди, а возможно, уже братская могила".

Также она упоминает спортивный комплекс "Нептун". Там тоже прятались люди – по словам, Елены, более тысячи человек. Россияне нанесли авиаудар по бассейну 16 марта.

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"И рядом с двумя зданиями писали же большими буквами: "ДЕТИ", чтобы видно было из самолета, с которого сбрасывали бомбы. Но россиянам все равно. Они считали, что там "азовцы" прячутся, – добавляет Елена. – Везде, где им показалось, что есть украинские военные, они лупят, несмотря на гражданских. В Приморском районе разбомбили все дома. Многие погибли, много молодых. Соседу прилетел осколок, он скончался. Родители вынуждены были бросить труп своего ребенка в квартире и уехать – похоронить возможности не было. Возле Ильича людей закапывают в черных пакетах за домом в поле. Всех – детей, подростков, взрослых в одну могилу. Выйдешь из многоэтажек во двор – видишь трупы или части тел".

Елена и Ольга говорят, что не могут найти своих родственников – со многими до сих пор нет связи. Они не знают, живы ли те вообще.

"Почему мы сидели три недели в Мариуполе? Ибо, во-первых, выход из города через поселок Моряков был заблокирован. Когда освободили путь, мы смогли выехать на Бердянск. Во-вторых, горючего не было. Только когда сломали бензозаправку и набрали бензин ведрами, смогли уехать", – добавляет молодая женщина.

Елена и Ольга говорят, что очень хотят вернуться в Украину.

"Видимо, не в Мариуполь, потому что города уже нет. Когда мы уезжали, я в окно даже не смотрела. Никогда бы не подумала, что такое может произойти. Ненавижу и Россию, и Украину – одна бомбит, другая допускает", – говорит Елена.

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В то время, как Елена и Ольга решили поехать в Запорожье, а затем в Польшу, им предлагали "коридор" в оккупированный Херсон или в российский Ростов-на-Дону.

"А вообще всех оставшихся на Левом берегу эвакуировали на Ростов. Но привезли в Таганрог. Люди хотят возвращаться. Им там постелили мешки, на которых и спят. Но вернуться не могут из-за обстрелов", – объясняет Ольга.

Она первая протягивает свой паспорт и свидетельство о рождении сына пограничнику. Волонтеры подают сумку в вагон. Женщины и дети исчезают за углом тамбура.

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Правоохранители проверяют документы переселенцев, на железнодорожном вокзале, во Львове, 20 марта 2022 г.
Фото: УНИАН

Елена и Ольга были последними из "льготной категории", кто садится в поезд, направляющийся в польский Перемышль. Дальше на перрон из очереди пропускают остальных.

Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове
Беженцы на железнодорожном вокзале во Львове

По данным, обнародованным Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля границу с Польшей пересекли более двух миллионов граждан Украины.