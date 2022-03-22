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Воєнний фокус Російсько-українська війна Війна за Україну очима очевидців

"На вихід". Про що говорять маріупольці у черзі на потяг до Польщі

Тетяна Катриченко
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Фото: УНІАН | У перші два тижні війни люди чекали посадки на потяг понад добу

Львівський залізничний вокзал перетворився на великий хаб для внутрішньо переміщених осіб. Тут годують, надають медичну допомогу, допомагають розселитися та поїхати далі у безпечне місце — зокрема, у Польщу. Пропонують переїзд автобусами до кордону або ж потягом у польське містечко Перемишль.

Перехід у нове життя. Черга на вокзалі у Львові

"Як думаєте, чи довго ще чекати?" — запитує молода жінка у волонтера. Поряд із нею дівчинка 8 років.

"Не турбуйтеся, на найближчий потяг ви 99% встигнете. 1% залишимо на те, що рашисти почнуть бомбардувати Львів", — відповідає волонтер.

"Навіщо ви нас лякаєте? — ображається вона. — Ми просто вже втомилися стояти".

"Це ще невелика черга, побували б ви тут у перші два тижні війни — люди чекали на посадку понад добу", — говорить чоловік середніх років Андрій. Від початку нового наступу Росії на Україну більшу частину свого часу він перебуває на львівському вокзалі. "Було, що кілька діб додому не повертався", — згадує волонтер.

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Фото: УНІАН

Нині черга починається від входу в підземний перехід, який веде до колій. Ліворуч вздовж стіни стоять жінки, діти, люди похилого віку та чоловіки. Останні привезли на вокзал свої родини, аби посадити у потяг. Чоловікам від 18 до 60 років виїзд з України під час воєнного стану заборонений.

У черзі переважно мешканці Харківської і Донецької областей, а також Київщини. Більшість їхніх будинків зруйновані через обстріли російської армії.

Попереду в черзі — мами з дітьми до шести років і люди з особливими потребами. Комусь з них волонтери принесли інвалідні візки, а комусь — розкладні стільчики.

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Фото: УНІАН

Поки потяг не подали на перон, вихід на нього перегороджений залізним парканом. До нього час від часу підходять волонтери з термосами гарячого чаю та канапками. Мало хто відмовляється — у переході доволі прохолодно та вогко.

Волонтерська доля: "Не розповісти і за день"

"За ці три тижні я тут такого надивився, що розказати й дня не вистачить. Люди такі різні. Хтось дуже вдячний волонтерам, готовий терпіти, а хтось щиро обурюється, що кава без вершків, а ковдра, надана нами, недостатньо тепла", — говорить волонтер Дмитро.

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Волонтери наливають чай переселенцям із різних міст України, на вокзалі, у Львові, 20 березня 2022 р.
Фото: УНІАН

Потяг мав приїхати о 12:40, проте вже значно затримується. Від початку війни потяги не за розкладом. Як говорять в "Укрзалізниці", намагаються відправляти з інтервалом у чотири години. Аби сісти у такі евакуаційні потяги, квиток купувати не потрібно, як і мати закордонний паспорт — дорослих пропускають за внутрішніми, дітей — за наявності свідоцтва про народження.

Тим часом сходами піднімаються прикордонники та поліцейські, а на коліях з’являється звичайна приміська електричка.

"Аби можна було перевезти якомога більше людей", — пояснює волонтер. Він просить відійти від виходу з переходу: "Бо зараз люди побіжать, як у казино".

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Волонтери допомагають людям з інвалідністю, на вокзалі, у Львові, 20 березня 2022 р.
Фото: УНІАН

Спочатку волонтери допомагають піднятися людям з інвалідністю. Кілька хлопців злагоджено беруть візочки з різних боків і піднімають нагору по стрімких сходах. Далі йдуть мами з немовлятами на руках. Біля вагонів утворюються черги. Прикордонники перевіряють документи та пропускають у вагони. Процес повільний.

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Фото: УНІАН

Більшість людей не мають із собою речей. Лиши легкі наплічники або сумки.

З думками про Маріуполь

26-річні Ольга й Олена втекли з двома дітьми, яким немає й двох років, з окупованих районів Маріуполя.

"Усе, що ми тепер маємо — у цих сумках. Я навіть дитячі речі не взяла, бо їх просто не залишилося. Ми не маємо нічого, і ми — безхатченки", — Олена вказує на торбу в клітинку. На руках дитина. Малюк увесь час просить погратися камінчиками. "Приїдемо до дядька у Польщу, там пограєшся", — відповідає мама.

Олена розповідає, що три тижні разом із сином сиділа у підвалі під обстрілами — у холоді та без їжі. До війни жили на Лівому березі — це найсхідніший район Маріуполя. "Коли там стало небезпечно, переїхали в Приморський район, згодом звідти — в район завода Ілліча. А звідти, на свій страх і ризик, у Запоріжжя", — говорить Олена. Додає, що її будинок зруйнований, як і більшість у Маріуполі.

Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові

"Але найстрашніше, що багато людей загинули. Зокрема, маленькі діти. Навіть уявити скільки — страшно. На фото, які бачив цілий світ, потрапили одиниці. Люди досі залишаються під завалами драматичного театру. Тільки там було приблизно вісімсот містян. І невідомо, хто вижив. У місці рятувальників немає, поліції немає — хто буде розбирати завали? Мирні жителі? Так, у кого там знайомі, намагаються. Але там, аби розгрібати, потрібні бульдозери. Можливо, там є живі люди, а можливо вже братська могила".

Також вона згадує про спортивний комплекс "Нептун". Там також ховалися люди — але за словами Олени, понад тисяча осіб. Росіяни завдали авіаудару по басейну 16 березня.

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"І поряд із будівлями ж писали великими літерами: "ДЕТИ", аби видно було з літака, з якого скидали бомби. Але росіянам байдуже. Вони вважали, що там "азовці" ховаються, — додає Олена. — Скрізь, де їм здавалося, що є українські військові, вони гатили, незважаючи на цивільних. У Приморському районі розбомбили всі будинки. Багато загинули, багато молодих. Сусіду прилетів уламок, він загинув. Батьки були вимушені кинути труп своєї дитини у квартирі та поїхати — поховати змоги не було. Біля Ілліча людей закопують у чорних пакетах за будинком у полі. Усіх — дітей, підлітків, дорослих в одну могилу. Вийдеш із багатоповерхівок у двір — бачиш трупи або частини тіл".

Олена й Ольга говорять, що не можуть знайти своїх родичів — із багатьма досі немає зв'язку. Вони не знають, чи живі ті взагалі.

"Чому ми сиділи три тижні у Маріуполі? Бо, по-перше, вихід із міста був заблокований через селище Моряків. Коли звільнили шлях, ми змогли виїхати в Бердянськ. По-друге, пального не було. Тільки коли зламали бензозаправку та набрали пальне відрами, змогли виїхати", — додає молода жінка.

Олена й Ольга говорять, що дуже хочуть повернутися в Україну.

"Мабуть, не в Маріуполь, бо міста вже немає. Коли виїжджали, я у вікно навіть не дивилася. Ніколи б не подумала, що таке може статися. Ненавиджу і Росію, й Україну — одна скидає бомби, інша це допускає", — говорить Олена.

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У той час, як Олена й Ольга вирішили поїхати у Запоріжжя, а потім у Польщу, їм пропонували "коридор" в окупований Херсон або в російський Ростов-на-Дону.

"А взагалі всіх, хто залишився на Лівому березі, евакуювали в Ростов. Проте привезли в Таганрог. Люди хочуть повертатися. Їм там постелили мішки, на яких і сплять. Але повернутися не можуть через обстріли", — пояснює Ольга.

Вона перша протягує свій паспорт і свідоцтво про народження сина прикордонниці. Волонтери подають сумку до вагону. Жінки та діти щезають за кутком тамбура.

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Правоохоронці перевіряють документи переселенців, на залізничному вокзалі, у Львові, 20 березня 2022 р.
Фото: УНІАН

Олена й Ольга були останніми з "пільгової категорії", хто сідає в потяг, що прямує до польського Перемишля. Далі на перон із черги пропускають решту.

Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові
Біженці на залізничному вокзалі у Львові

За даними, оприлюдненими Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, із 24 лютого кордон із Польщею перетнули понад два мільйони громадян України.