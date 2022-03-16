Стало відоме ім'я вбитого генерала, якого ліквідував "Азов" у Маріуполі (фото)

Генерал-майор Олег Мітяєв родом із Оренбурга. За даними ЗМІ, він очолив 150 мотострілецьку дивізію, яку сформували спеціально для вторгнення в Україну.

15 березня бійці окремого полку спецпризначення Нацгвардії "Азов" ліквідували генерал-майора Збройних Сил РФ. Виявилося, що ним є командир 150-ої мотострілецької дивізії Олег Мітяєв. Про це повідомляє "Новинарня".

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За даними видання, Мітяєв став 5-м генералом ЗС РФ, який був ліквідований із початку повномасштабного вторгнення в Україну, якщо рахувати разом із Росгвардією.

Олег Мітяєв очолював 150 мотострілецьку Ідрицько-Берлінську ордена Кутузова дивізію сухопутних військ. Місце дислокації — Новочеркаськ, Ростовська область. Його частина входить до складу 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу.

Як пишуть у "Новинарні", дивізія була сформована у 2016 році спеціально для вторгнення в Україну.

Сам Мітяєв родом із Оренбурга. Воював проти України ще 2015 року, коли очолював 1 бригаду. Вона розташовувалася в Кальміуському та Старобешівському районах Донецька. Працював під псевдонімом "полковник Дігало (Варавва) Микола Миколайович". Українська контррозвідка встановила його особу у 2018 році.

Нагадаємо, 15 березня полк "Азов" знищив бійців спецназу ГРУ РФ під час бою в Маріуполі. Паралельно вони опублікували дані про ліквідованого генерала.

У РНБО опублікували повний список російських генералів, яких ліквідували українські військові за час повномасштабного вторгнення.