Военная помощь от США поступает в Украину быстрее, чем можно представить, - глава Пентагона

По словам Ллойда Остина, помощь Украине прибывает спустя несколько дней с момента официального разрешения властей Соединенных Штатов.

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Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин рассказал о сроках поставок оружия США для украинских военных. Об этом сообщает CNN.

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Глава Пентагона отметил, что американцы передают украинцам оружие "намного быстрее, чем большинство людей могут себе представить". Ллойд Остин отметил, что помощь в Украину прибывает в течение нескольких дней с момента официального разрешения властями США.

Отвечая на вопросы сенатского комитета по Вооруженным силам США во время слушаний по бюджетному запросу, Остин отметил, что его ведомство старается максимально оперативно обеспечить выполнение договоренностей с Украиной.

"С момента предоставления разрешения, четыре или пять дней спустя, мы видим, что начинают проявляться реальные возможности", — заявил Ллойд Остин.

Он также отметил, что Министерство обороны США использовало 900 миллионов долларов из выделенных 3 миллиардов на помощь Украине. Руководитель ведомства также отметил, что США поставляет Украине те средства обороны, которые необходимы стране для эффективной защиты против военной агрессии РФ.

"Вы видели, что мы предоставляем огромное количество противотанковых и зенитных средств, а также средств связи и БПЛА. И мы также стремимся помочь им во многих других отношениях", — сказал глава Пентагона.

Ранее Фокус рассказывал, что по мнению главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, битва за Донбасс станет определяющей в войне России против Украины. Глава ОП отметил, что украинские военные показали успехи в сражениях за Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, но им предстоит еще один важный бой.