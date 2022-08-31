Пора в дорогу: названо умови виїзду за кордон військовозобов'язаних чоловіків

Можливість закордонних відряджень для чоловіків призовного віку відкриється 1 вересня. Ціна питання — застава у 200 тисяч грн.

З 1 вересня 2022 року ділові поїздки за кордон знову стануть доступними для військовозобов'язаних громадян України, повідомляє Фокус у своєму огляді "Поїздка на 200 тисяч. Як чоловіки можуть виїхати з України за кордон".

Оксана Дурова, адвокатка АО Legal Strategу уточнює, що у соцмережах Мінцифри, Мінекономіки та порталу "Дія" новину про впровадження нової послуги "єВідрядження" повідомили ще 19 серпня. Однак сама постанова, спільно розроблена Мінекономіки та Мінцифри, яка запроваджує таку послугу, станом на 31 серпня не була опублікована ні на сайті Кабміну, ні на сайті Верховної Ради. Відповідно зміст нововведення опитані Фокусом експерти аналізують лише на основі новин у відкритих джерелах.

Як зазначає Оксана Дурова, можливість скористатися сервісом "єВідрядження" не обмежена родом діяльності компанії чи ФОП. Тобто відрядження стануть доступними для військовозобов'язаних співробітників компаній зі сфери IT, агропромисловості, фармацевтики, будівництва, харчової промисловості, юридичного бізнесу тощо.

Оформити заявку на відрядження можна буде через новий сервіс "єВідрядження" у додатку "Дія". Однак, щоб отримати дозвіл на виїзд для офіційно працевлаштованого співробітника, роботодавець повинен відповідати низці критеріїв:

податкова звітність подається своєчасно

заборгованість зі сплати ЄСВ відсутня

середня зарплата в межах юридичної особи або ФОП становить не менше ніж 20 тис. грн

кількість застрахованих за останній місяць звітного кварталу становить щонайменше 10 осіб

є кошти для внесення на рахунок Ощадбанку застави у сумі 200 тис. грн.

Водночас Оксана Дурова зазначає, що без офіційної публікації нормативних документів залишаються нез'ясованими наступні моменти:

терміни розгляду поданих через портал "Дія" заявок на надання послуги

порядок перевірки податкової та фінансової звітності

порядок подання таких заявок

функціонал вебпорталу

необхідність документального підтвердження відповідності наведеним критеріям та ін.

Згідно з умовами проєкту одночасно за кордон може виїхати до 10% працівників підприємства, але не більш як 10 осіб. Максимальний дозволений термін відрядження становить лише сім днів.

"Стримуючим інструментом для недопущення порушень термінів повернення в Україну ініціатори послуги бачать заставу (гарантований платіж) у розмірі 200 тис. грн, яку попередньо (до виїзду за кордон) потрібно внести на відповідний банківський рахунок, — коментує Оксана Дурова. — У разі порушення термінів повернення працівника сума застави стягується на користь держбюджету, а компанія чи ФОП втрачає можливість повторно скористатися такою послугою, а отримані дозволи скасовуються”.

Раніше Фокус писав, що офіційно перетинати кордон України можуть лише ті чоловіки, які звільнені від мобілізації. В іншій публікації Фокус уточнив, як виїхати за кордон учням українських та закордонних вишів.

Також Фокус повідомляв, що організатори незаконних схем переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон оцінюють свої послуги від 1 до 10 тисяч доларів.