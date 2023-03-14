В Україні можуть запровадити пільгове розмитнення авто для окремої категорії громадян

Легке розмитнення планують дозволити лише для автомобілів, ввезених в Україну для власних потреб. У разі порушення цієї умови доведеться сплатити всі необхідні податки.

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У Верховній Раді запропонували дозволити пільгове ввезення транспортних засобів до України для учасників бойових дій. Про це йдеться у відповідному законопроєкті.

Для учасників бойових дій та військовослужбовців в Україні можуть бути запроваджені спрощені умови ввезення автомобілів. Наразі законопроєкт розглядається у комітеті.

Ініціатори проєкту закону пропонують звільнити від сплати податків ввезення на територію України одного автомобіля кожним учасником бойових дій для потреб. При цьому пільги не передбачені для цивільних осіб, які постраждали від бойових дій.

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У разі ухвалення законопроєкту від сплати податків за ввезення транспортних засобів до України звільняються власники статусу УБД, які брали участь у здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони. Ввезені автомобілі не можна буде передавати третім особам протягом трьох років з моменту реєстрації. У разі порушення умов власник авто буде зобов’язаний здійснити необхідні митні платежі.

Раніше Фокус писав, що Моторне транспортне страхове бюро України змінило процедуру виїзду на авто за кордон.