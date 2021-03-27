Назад в будущее. Что писали в СМИ о Tesla Model S, дебютировавшей 12 лет назад

12 лет назад, 26 марта 2009 года, дебютировал электрокар Tesla Model S. Что о нем тогда писала пресса.

Электромобиль Tesla Model S, ставший провозвестником электрической эры в мировой автоиндустрии, был впервые представлен в виде прототипа 26 марта 2009 года на специальном мероприятии для прессы в Хоторне, штат Калифорния.

А на следующий день мир узнал, что молодая компания Tesla (на тот момент ей не исполнилось и шести лет) вдобавок к своей мелкосерийной и дорогой (109 тысяч долларов в 2009 году) модели Roadster готовит к производству среднеразмерный электрический семейный седан с запасом хода до 480 км и разгоном до 100 км/ч за 5,6 секунды.

Как заявил глава компании Илон Маск во время презентации, выпуск Model S должен стартовать в 2011 году, начальная цена составит 57 400 долларов, а с учетом государственных субсидий на покупку электрокаров она окажется ниже 50 тысяч. Эти планы пришлось подкорректировать: производство Model S началось в 2012 году в двух версиях Signature и Signature Performance (обе с аккумулятором на 85 кВт·ч) стоимостью 95 400 и 105 400 долларов соответственно.

В дальнейшем Tesla Model S, которая по-прежнему стоит на производстве, пережила несколько рестайлингов и технических обновлений. За 12 лет, минувших с момента первого показа, облагородился дизайн, увеличилась мощность и количество самих электромоторов, вырос запас хода, добавились новые продвинутые опции вроде системы Autopilot. Сегодня Model S, оставаясь символом успешного старта никому неизвестной компании по выпуску электрокаров, уже уступает по объему продаж более доступным моделям марки — Model 3 и Model Y.

Оглядываясь назад, будет интересно вспомнить, как на появление Tesla Model S отреагировала тогдашняя пресса. Предлагаем вам небольшое путешествие "назад в будущее". Тогда, в 2009 году, мало кто, кроме самого Маска и его единомышленников, мог предположить, что за следующие 12 лет электромобили превратятся из экзотики в полноценные транспортные средства. Сегодня же мало кто сомневается, что будущее именно за электромобилями.

Пресса о Tesla Model S в марте 2009 года

Портал New Atlas, специализирующийся на научпопе, написал: "При стартовой цене 57 400 долларов, Model S выводит молодую компанию по производству электромобилей на гораздо более широкий рынок по сравнению с ее первым предложением, спорткаром Roadster за 109 тысяч долларов, и отодвигает Tesla от ее статуса бутика".

Автомобильный портал Autoblog отметил: "Это был долгий и трудный путь, но Tesla Motors добралась до своей второй модели. После большой шумихи и поставки 250 Tesla Roadster компания представила Model S на публике. Tesla была невероятно осторожна, чтобы не допустить утечки большого количества информации о машине до ее дебюта. По данным Tesla, покупка Model S сэкономит 10-15 тысяч долларов по сравнению с бензиновым седаном сравнимой цены, когда бензин стоит 4 доллара за галлон".

Автомобильный портал Jalopnik выразил сомнение, что компании удастся наладить производство Model S: "Изначально мы полагали, что они могут использовать платформу Mercedes, но теперь нам лично сказал Илон Маск, что платформа является их собственной разработкой, и они планируют производить ее самостоятельно. Где компания найдет десятки, если не сотни миллионов долларов, необходимых для этого, остается только гадать".

Los Angeles Times также анализировала перспективы финансирования производства: "Компания подала заявку на получение государственного кредита в размере 400 млн долларов, который, по ее словам, необходим для запуска завода и полной разработки Model S. Но поскольку федеральные программы отдают предпочтение проектам, расположенным на ранее использовавшихся промышленных площадках, а не строительствам с нуля, компании придется найти такую площадку".

А в Канаде CBС News задался вопросом о достаточности ресурса электроэнергии для тотального перехода автомобилей на электротягу: "Вырабатывает ли Канада достаточно электроэнергии для перехода с бензина на электромобили? Что, если бы мы все ездили на Tesla Model S? Наши расчеты показывают, что вырабатываемой в Канаде мощности хватило бы, чтобы каждый мог ездить на Tesla Model S".

Сегодня на все эти вопросы даны положительные ответы: компания с самого начала нашла немало покупателей на Model S и продолжает наращивать продажи за счет расширения модельной гаммы, завод для выпуска Model S был успешно построен и впоследствии к нему добавились производственные площадки в других странах, включая Китай, блэкаутов из-за увеличения парка электромобилей не случилось, а капитализация компании с момента выхода на IPO в 2010 году выросла многократно.

Впрочем, сейчас Tesla, несмотря на кажущиеся успехи на всех фронтах, переживает не лучший период. Ее глобальное и столь желаемое Илоном Маском лидерство в сфере производства электромобилей уже под вопросом, ведь каждый год все больше крупных автопроизводителей запускают свои линейки электрокаров, что усиливает конкуренцию.

К тому же, заявленный компанией запуск автопилота пятого уровня автономности осложняется технологическими трудностями при разработке софта, а само использование таких функций в Tesla может быть ограничено, если расследование регулятора NHTSA, начатое после многочисленных ДТП с участием автопилотируемых Tesla, придет к выводу ко неработоспособности нынешних систем автономного вождения.