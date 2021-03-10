Tesla признала, что расширенный автопилот FSD не является полностью автономным

В сеть попала переписка между топ-менеджером компании и калифорнийским транспортным регулятором DMV

Глава компании Tesla Илон Маск неоднократно заявлял о намерении до конца 2021 года представить автопилот пятого уровня автономности, который позволит передавать автоматике управление машиной во всех условиях движения. Однако в реальности функциональные возможности разрабатываемой системы не позволяют считать ее полностью автономной. Причем это признали в самой компании Tesla.

Об этом пишет авторитетное американское автомобильное издание Car and Driver, ссылаясь на попавшую в сеть переписку между заместителем генерального юрисконсульта Tesla Эриком Уильямсом и руководителем отделения автономных транспортных средств калифорнийского отделения регулятора DMV (Department of Motor Vehicles).

Сегодня на электрокарах Tesla устанавливается система автономного вождения, которая сертифицирована в SAE (Society of Automotive Engineers) по второму уровню автономности. А расширенный автопилот под названием FSD (Full Self Driving), который претендует на пятый уровень автономности, в настоящее время проходит бета-тестирование посредством привлечения к испытаниям ограниченного числа владельцев Tesla.

Однако, как явствует из переписки топ-менеджера компании и представителя калифорнийского отделения DMV, автопилот FSD не является функцией полноценного автономного вождения. Заместитель генерального юрисконсульта Tesla подробно описывает возможности как автопилота, который сейчас доступен владельцам электромобилей Tesla, так и разрабатываемой системы FSD, и отмечает, что в обоих случаях нельзя говорить о полной автономности.

"В настоящее время ни автопилот, ни FSD не являются автономной системой, — заявляет Уильямс. — Ни одна из составляющих функций этих систем, как по отдельности, так и вместе, не является автономной и не делает наши машины автономными".

Более того — на данный момент в компании не ожидают "значительных улучшений" в повышении автономности FSD и внедрении функций, которые бы сняли с водителя ответственность за вождение, как того предполагает пятый уровень автономности систем автопилотирования. Это означает, что финальная версия FSD, скорее всего, будет также сертифицирована в SAE по второму уровню автономности, как и нынешний автопилот Tesla.

Внедрение Tesla FSD с самого начала задерживалось. Расширенный автопилот предполагалось развернуть к концу 2019 года, затем к концу 2020 года, а теперь заявленные сроки сдвинуты на конец 2021 года.

Тем временем Tesla намерена в два раза расширить программу бета-тестирования своей системы автопилота FSD. Сейчас тестируется версия 8.2, а переход на версию 8.3 ожидается к концу следующей недели. Об этом в Twitter заявил глава компании Илон Маск

В любом случае полноценное развертывание FSD невозможно без соответствующего разрешения DMV, которого у Tesla на данный момент нет. Как отмечает Уильямс, создание систем автопилотирования третьего уровня автономности и выше, будет следовать принятому в компании итеративному процессу, который включает разработку, внутреннее тестирование и бета-тестирование на добровольцах.

В Tesla отмечают, что все новые функции автопилотирования, включая анонсированный FSD, не будут доступны для широкой публики, пока компания не осуществит полный цикл их проверки и не получит все необходимые разрешения и согласования регулирующих органов.

Напомним, ранее мы писали, что компания Honda представила первый серийный автопилот третьего уровня автономности по классификации SAE.