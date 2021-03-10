Tesla визнала, що розширений автопілот FSD не є повністю автономним

У мережу потрапило листування між топ-менеджером компанії і каліфорнійським транспортним регулятором DMV

Глава компанії Tesla Ілон Маск неодноразово заявляв про намір до кінця 2021 року подати автопілот пʼятого рівня автономності, який дозволить передавати автоматиці управління машиною в усіх умовах руху. Однак у реальності функціональні можливості розроблюваної системи не дозволяють вважати її повністю автономною. Причому це визнали власне в компанії Tesla.

Про це пише авторитетне американське автомобільне видання Car and Driver, посилаючись на переписку, що потрапила в мережу, між заступником генерального юрисконсульта Tesla Еріком Вільямсом і керівником відділення автономних транспортних засобів каліфорнійського відділення регулятора DMV (Department of Motor Vehicles).

Сьогодні на електрокарах Tesla встановлюється система автономного водіння, яка сертифікована в SAE (Society of Automotive Engineers) за другим рівнем автономності. А розширений автопілот під назвою FSD (Full Self Driving), який претендує на пʼятий рівень автономності, наразі проходить бета-тестування за допомогою залучення до випробувань обмеженої кількості власників Tesla.

Однак, як випливає з листування топ-менеджера компанії і представника каліфорнійського відділення DMV, автопілот FSD не є функцією повноцінного автономного водіння. Заступник генерального юрисконсульта Tesla докладно описує можливості як автопілота, який зараз доступний власникам електромобілів Tesla, так і розроблюваної системи FSD, і зазначає, що в обох випадках можна говорити про повну автономність.

"Наразі ні автопілот, ні FSD не є автономною системою, — заявляє Вільямс. — Жодна зі складових функцій цих систем, як окремо, так і разом, не є автономною і не робить наші машини автономними".

Більш того — наразі в компанії не очікують "значних поліпшень" у підвищенні автономності FSD і впровадженні функцій, які б зняли з водія відповідальність за водіння, як того передбачає пʼятий рівень автономності систем автопілотування. Це означає, що фінальна версія FSD, швидше за все, буде теж сертифікована в SAE за другим рівем автономності, як і нинішній автопілот Tesla.

Впровадження Tesla FSD із самого початку затримувалося. Розширений автопілот передбачалося розгорнути до кінця 2019 року, потім до кінця 2020 року, а тепер заявлені терміни зрушені на кінець 2021 року.

Тим часом Tesla має намір удвічі розширити програму бета-тестування своєї системи автопілота FSD. Зараз тестується версія 8.2, а перехід на версію 8.3 очікується до кінця наступного тижня. Про це в Twitter заявив глава компанії Ілон Маск

У будь-якому випадку повноцінне розгортання FSD неможливе без відповідного дозволу DMV, якого у Tesla наразі немає. Як зазначає Вільямс, створення систем автопілотування третього рівня автономності й вище, дотримуватиметься ухваленому в компанії ітеративному процесу, який враховує розробку, внутрішнє тестування і бета-тестування на добровольцях.

У Tesla зазначають, що всі нові функції автопілотування, враховуючи анонсований FSD, стануть недоступними для широкого загалу, поки компанія не здійснить повний цикл їх перевірки і не отримає всі необхідні дозволи та погодження регулювальних органів.