Круче, чем у Tesla: компания Honda представила первый в мире серийный автопилот третьего уровня

Система Honda Sensing Elite устанавливается на спецверсию топового седана Honda Legend

До этого момента японская компания Honda не имела в своем активе продвинутых систем автономного вождения, а тут сразу оказалась в лидерах по выводу на рынок самого современного автопилота.

Например, наиболее совершенные на сегодняшний день системы автономного вождения, используемые в электрокарах Tesla и отдельных моделях концерна GM (в первую очередь Cadillac), сертифицированы по второму уровню. Такие автопилоты предусматривают передачу электронике контроля над рулевым управлением, акселератором и тормозами в отдельных ситуациях (например, удержание в полосе). Машина с автопилотом третьего уровня в ряде сценариев берет на себя полное управление, контролируя окружающую обстановку. Формально, систему автопилотирования Tesla можно отнести к третьему уровню, но сертификацию в SAE (Society of Automotive Engineers) она прошла только по второму.

А вот Honda стала первой в мире компанией, чей автопилот сертифицирован по третьему уровню автономности. Система под названием Honda Sensing Elite пока доступна на единственной модели — топ-седане Honda Legend в лимитированной версии Sensing Elite.

Каковы возможности хондовского автопилота? Заявлено, что система полностью берет на себя управление машиной в пробках: в этих условиях водитель может вообще не следить за дорогой, а например, смотреть на смартфоне фильмы или углубиться в переписку в мессенджерах.

[ + – ] При активации автопилота на кузове зажигаются предупредительные огни синего цвета. Фото: Honda

На магистралях комплекс Honda Sensing Elite может самостоятельно удерживать машину в полосе и управлять скоростью. А также выполнять перестроения и обгоны — как полностью автоматически, так и по сигналу водителя (направление нужно задать включением соответствующего поворотника). Руля можно не касаться вообще, но следить за окружающей ситуацией все же придется — специальная камера на передней панели следит, чтобы водитель все время смотрел на дорогу.

При отвлечении внимания при магистральном автопилотировании подаются визуальный и звуковой сигналы, а ремень безопасности начинает вибрировать. В случае отсутствия реакции со стороны водителя система сама приведет машину к обочине, плавно затормозит и активирует аварийную сигнализацию.

[ + – ] Интерьер Honda Legend с автопилотом Honda Sensing Elite. Фото: Honda

И все же хондовскую систему автопилотирования пока нельзя назвать действительно серийной. Тираж седана Honda Legend Sensing Elite ограничен отметкой 100 экземпляров, и все машины будут проданы исключительно в Японии — еще и в лизинг с обратным выкупом компанией Honda.

Впрочем, можно не сомневаться, что в скором будущем подобные системы появятся не только у Honda, а и у других производителей.

Напомним, что компания Tesla уже в этом году может представить автопилот пятого уровня автономности — когда автоматика вождения будет распространена на все условия движения и дорожные ситуации.