Крутіше, ніж у Tesla: компанія Honda представила перший у світі серійний автопілот третього рівня

Система Honda Sensing Elite встановлюється на спецверсію топового седана Honda Legend.

До цього моменту японська компанія Honda не мала у своєму активі просунутих систем автономного водіння, а тут відразу опинилася в лідерах по виведенню на ринок найсучаснішого автопілота.

Наприклад, найдосконаліші на сьогодні системи автономного водіння, використовувані в електрокарах Tesla і окремих моделях концерну GM (в першу чергу Cadillac), сертифіковані за другим рівнем. Такі автопілоти передбачають передачу електроніці контролю над кермовим керуванням, акселератором та гальмами в окремих ситуаціях (наприклад, утримання в смузі). Машина з автопілотом третього рівня у ряді сценаріїв бере на себе повне управління, контролюючи навколишнє оточення. Формально, систему автопілотування Tesla можна віднести до третього рівня, але сертифікацію в SAE (Society of Automotive Engineers) вона пройшла тільки за другим.

А ось Honda стала першою у світі компанією, чий автопілот сертифікований за третім рівнем автономності. Система під назвою Honda Sensing Elite поки доступна на єдиній моделі — топ-седані Honda Legend в лімітованій версії Sensing Elite.

Які можливості хондівського автопілота? Заявлено, що система повністю бере на себе керування машиною у заторах: у цих умовах водій може взагалі не стежити за дорогою, а наприклад, дивитися на смартфоні фільми або заглибитися у переписку в месенджерах.

[ + – ] При активації автопілота на кузові запалюються попереджувальні вогні синього кольору. Фото: Honda

На магістралях комплекс Honda Sensing Elite може самостійно утримувати машину в смузі та керувати швидкістю. А також виконувати перестроювання і обгони — як повністю автоматично, так і за сигналом водія (напрямок потрібно задати включенням відповідного поворотника). Керма можна не торкатися взагалі, але стежити за ситуацією навколо все ж доведеться — спеціальна камера на передній панелі стежить, щоб водій весь час дивився на дорогу.

У випадку відвернення уваги при магістральному автопілотуванні подаються візуальний і звуковий сигнали, а ремінь безпеки починає вібрувати. У випадку відсутності реакції з боку водія система сама приведе машину до узбіччя, плавно загальмує і активує аварійну сигналізацію.

[ + – ] Інтер'єр Honda Legend з автопілотом Honda Sensing Elite. Фото: Honda

І все ж хондівську систему автопілотування поки не можна назвати справді серійною. Тираж седана Honda Legend Sensing Elite обмежений відміткою 100 примірників, і всі машини будуть продані виключно в Японії — ще й в лізинг зі зворотним викупом компанією Honda.

Втім, можна не сумніватися, що у недалекому майбутньому подібні системи з'являться не тільки у Honda, а й у інших виробників.

Нагадаємо, що компанія Tesla вже цього року може представити автопілот п'ятого рівня автономності — коли автоматика водіння буде поширена на всі умови руху і дорожні ситуації.