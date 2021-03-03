Миссия Маска. Сможет ли Tesla к 2030 году выпускать 20 млн электрокаров ежегодно

Для достижения этой отметки компании необходимо увеличить производство своих машин в 40 раз против нынешнего. Насколько это реально?

Глава Tesla Илон Маск известен резонансными и подчас провокационными заявлениями, а одним из самых громких его публичных высказываний в прошлом году стала заявка на то, что компания уже к 2030 году может выпускать 20 млн электрокаров ежегодно. Еще раз: 20 млн в год!

Справедливости ради стоит отметить, что это не четко обозначенная цель, а, скорее, предположение: как Маск написал в Twitter, компания "вероятно" будет выпускать такое количество машин. Тем не менее цифра произнесена, а значит, возникает вопрос, обладает ли компания достаточным потенциалом и финансами, чтобы достичь такого уровня производства. По оценке портала Cleantecnica, специализирующегося на электромобилях и зеленых технологиях, у Tesla есть шансы выйти на эту отметку, хотя объемы производства наверняка будут скорректированы в сторону уменьшения.

Для начала несколько цифр. В 2019 году Tesla реализовала 367 500 электрокаров, что на 50% больше результатов предыдущего года. В 2020 году продажи выросли еще на 36%, достигнув 499 500 машин.

Ежеквартальные продажи электрокаров Tesla в период 2012–2020 гг.

Производственные планы Tesla на 2021 год до сих пор четко не озвучены, но даже если предположить, что в течение ближайших пяти лет рост будет на уровне 50% в год, к 2025 году компания выйдет на показатель 3,8 млн машин. Непростая, но вполне осуществимая задача. При дальнейшем росте в том же темпе 20-миллионная отметка будет достигнута аккурат к 2030 году, но надо понимать, что по мере дальнейшего наращивания производства сохранять скорость будет все сложнее. Потребуются не только новые производственные площадки, а и реорганизация дистрибуции вкупе с выделением дополнительных ресурсов на послепродажный сервис.

Теперь возьмем емкость рынка электрокаров и автомобилей в целом. Согласно опубликованному в феврале 2021 года отчету аналитической компании Canalys, мировые продажи электромобилей в 2020 году увеличились на 39% в сравнении с 2019-м и достигли 3,1 млн единиц. При этом общий рынок легковых автомобилей сократился 14% — с 74,9 млн в 2019 году до 63,7 миллиона в 2020 году. Иными словами, для выхода на рубеж 20 млн электрокаров в год компании необходимо не просто увеличить производство ни много ни мало в 40 раз, а в итоге продавать вдвое больше машин, чем нынешние лидеры мирового автопрома Volkswagen и Toyota.

[ + – ] Производство электрокаров Tesla. Фото: Tesla

Не стоит забывать и о том, что в линейках нынешних автопроизводителей присутствует подчас несколько десятков моделей, которые закрывают максимальное количество рыночных ниш — в то время как Tesla производит всего четыре модели, каждая из которых имеет несколько версий по мощности и запасу хода. Вскоре появится Tesla Roadster нового поколения, а через пару лет мы ждем в серии нашумевший электропикап Cybertruck. Но этого все равно недостаточно для максимального покрытия рынка, а до 2030 года Tesla вряд ли значительно расширит гамму своих моделей.

К тому же, для разработки и запуска новых машин необходимы немалые вложения, а финансовый ресурс Tesla отнюдь не безграничен. Тем более что сейчас компания делает упор на строительство фабрик по производству аккумуляторов и самих электрокаров. В эти производства Tesla вкладывает большую часть своих ресурсов и инноваций

В свете вышесказанного перспектива наращивания выпуска Tesla до 20 млн машин в год кажется нереалистичной, но теперь давайте сложим доводы на вторую чашу весов.

Во-первых, фигура самого Илона Маска. За последние несколько лет этот человек достиг того, что ранее многими считалось невозможным. И лучшее подтверждение веры фондового рынка в его возможности — многомиллиардная капитализация Tesla, пусть и немного снизившаяся после падения акций в конце февраля.

[ + – ] Котировки акций Tesla с 25 февраля по 2 марта 2021 года

Во-вторых, автомобильная индустрия сейчас находится в переломной точке, и в обоих аспектах, которые определят дальнейшее развитие отрасли, у Tesla неплохие шансы на лидерство. Первый из факторов — приближающийся переход на полностью автономное вождение, а в этой области у компании есть не только компетенции, а и наработанные решения. Применяемая в машинах Tesla система автономного вождения считается одной из лучших среди себе подобных. Не исключено, что уже в 2021 году компания представит автопилот пятого уровня, позволяющий полностью отстранить человека от управления машиной.

Другим важным фактором является то, что затраты на технологии электромобилей постоянно снижаются, в то время как ключевые статьи затрат при разработке и производстве машин с ДВС растут или остаются стабильными. Tesla лидирует в этом сокращении затрат и, как ожидается, продолжит это делать.

В начале прошлого года американская компания по управлению активами ARK Invest (в феврале 2021 года активы под ее управлением составляли $50 млрд) опубликовала свой прогноз относительно стоимости акций Tesla в 2024 году и перспективах компании к этому времени. Аналитики ARK Invest, опираясь на закон Райта, полагают, что к 2024 году валовая прибыль Tesla от электрокаров может приблизиться к 40%, хотя вряд ли она будет расти линейно по мере запуска новых моделей и масштабов производства.

Закон Райта, гласящий, что при каждом удвоении произведенных единиц продукции издержки падают на постоянный процент, применим к любой растущей индустрии. Он предсказал снижение затрат в более чем 60 технологиях от телевизоров до солнечной энергетики и прекрасно работает в электромобильной отрасли. В частности, Tesla Model 3 уже продемонстрировала снижение стоимости в соответствии с законом Райта.

[ + – ] Снижение стоимости Tesla Model 3 в соответствии с законом Райта. Фото: ARK Invest

Повышение эффективности использования капитала и снижение производственных затрат на единицу произведенной продукции — важные компоненты в достижении отметки 20 млн машин в год. Если бы Tesla была капиталоэффективной, она могла бы быстро и по доступной цене расширять производство, снижая удельные затраты, увеличивая отдачу на вложенный капитал, генерируя денежные средства для будущих заводов и привлекая больше капитала.

В ARK Invest предполагают, что Tesla будет более капиталоэффективной по сравнению с традиционными автопроизводители. Объем капитала, необходимого для производства автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, в США неуклонно растет. За последние пять лет в автоиндустрии объем инвестирования в основные фонды составляет более $14 000 в перерасчете на каждый выпущенный автомобиль, а применительно к электрокарам эта цифра вдвое ниже.

А теперь вернемся к отчету Canalys, где помимо результатов продаж электрокаров в 2020 году, содержится прогноз развития отрасли на ближайшие девять. Так вот, аналитики Canalys полагают, что к 2028 году мировые продажи электромобилей вырастут до 30 млн шт в год, а к 2030 году электрокары будут составлять почти половину всех продаж легковых автомобилей.

Это и есть то окно возможностей, которыми может, а зная Илона Маска, даже должна воспользоваться компания Tesla. Правда, она вряд ли сможет отхватить 75% этого пирога, учитывая, что конкуренты из числа традиционных автопроизводителей не дремлют и запускают как прямых конкурентов Tesla, так и электрокары в других рыночных сегментах. Но даже 30% или 10 млн машин год — это очень неплохой результат, добившись которого компания продолжит оставаться мировым лидером в производстве электромобилей.