К 2028 году мировые продажи электромобилей вырастут до 30 млн шт в год, - прогноз Canalys

По оценке аналитического агентства, в 2030 году электрокары будут составлять почти половину всех продаж легковых автомобилей.

Аналитическое агентство Canalys опубликовало отчет по мировым продажам электрокаров в 2020 году и спрогнозировали дальней рост их доли до 50% в ближайшие десять лет.

Как отмечается в отчете, мировые продажи электромобилей в 2020 году выросли на 39%, достигнув 3,1 единиц. Показательно, что рост спроса на электрокары соседствовал со снижением продаж в целом по рынку легковых автомобилей, который в прошлом году сократился на 14%.

Иными словами, все больше людей вместо авто с ДВС выбирают электромобиль.

По прогнозу Canalys, количество ежегодно продаваемых электромобилей вырастет до 30 млн штук в 2028 году, а к 2030 году они будут составлять почти половину всех продаж легковых автомобилей в мире.

[ + – ] По прогнозу Canalys, к 2030 году на электрокары будет приходиться 50% продаж новых легковых автомобилей

Эксперты агентства полагают, что росту сегмента электрокаров в 2021 году ничуть не помешают экономически неблагоприятные условия, вызванные пандемией COVID-19. В 2020 году электрокары составили почти 5% всех продаж новых автомобилей, а в нынешнем году их доля вырастет до 7%, что означает рост на 66% по отношению к 2020-му и преодолению отметки 5 млн проданных единиц за год.

Впрочем, пока спрос на электрокары неравномерен. К примеру, в Европе и Китае в 2020 году было продано около 1,3 млн электромобилей, что в четыре раза превышает объем продаж электромобилей в США. В агентстве отмечают, что в США, несмотря на присутствие здесь компании Tesla, на долю электрокаров приходится всего всего 2,4% от общего объема продаж легковых автомобилей. В Canalys полагают, что даже дополнительные преференции со стороны правительства США не изменят ситуацию в одночасье.