До 2028 року світові продажі електромобілів виростуть до 30 млн шт в рік, — прогноз Canalys

За оцінкою аналітичного агентства, у 2030 році електрокари складатимуть майже половину всіх продажів легкових автомобілів.

Аналітичне агентство Canalys опублікувало звіт за світовими продажами електрокарів у 2020 році та спрогнозувало тенденції зростання їх частки до 50% у найближчі десять років.

Як наголошується у звіті, світові продажі електромобілів у 2020 році зросли на 39%, досягнувши 3,1 одиниць. Показово, що зростання попиту на електрокари сусіднє зі зниженням продажів загалом на ринку легкових автомобілів, який минулого року скоротився на 14%.

Іншими словами, все більше людей замість авто з ДВС вибирають електромобіль.

За прогнозом Canalys, кількість щорічно продаваних електромобілів виросте до 30 млн штук у 2028 році, а до 2030 року вони становитимуть майже половину всіх продажів легкових автомобілів в світі.

[ + – ] За прогнозом Canalys, до 2030 року на електрокари припадатиме 50% продажів нових легкових автомобілів

Експерти агентства вважають, що зростанню сегмента електрокарів у 2021 році нітрохи не завадять економічно несприятливі умови, викликані пандемією COVID-19. У 2020 році електрокари склали майже 5% всіх продажів нових автомобілів, а у нинішньому році їх частка зросте до 7%, що означає зростання на 66% відносно 2020-го і подолання позначки 5 млн проданих одиниць за рік.

Втім, поки попит на електрокари нерівномірний. Наприклад, в Європі та Китаї у 2020 році продали близько 1,3 млн електромобілів, що в чотири рази перевищує обсяг продажів електромобілів в США. В агентстві зазначають, що в США, незважаючи на присутність тут компанії Tesla, на частку електрокарів припадає лише всього 2,4% від загального обсягу продажів легкових автомобілів. У Canalys вважають, що навіть додаткові преференції з боку уряду США не змінять ситуацію в один момент.