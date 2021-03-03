Місія Маска. Чи зможе Tesla до 2030 року випускати 20 млн електрокарів щорічно

Для досягнення цієї позначки компанії необхідно збільшити виробництво своїх машин в 40 разів проти нинішнього. Наскільки це реально?

Голова Tesla Ілон Маск відомий резонансними і часом провокаційними заявами, а одним з найгучніших його публічних висловлювань минулого року стала заявка на те, що компанія вже до 2030 року може випускати 20 млн електрокарів щорічно. Ще раз: 20 млн на рік!

Справедливості заради варто зазначити, що це не чітко позначена мета, а, скоріше, припущення: як Маск написав у Twitter, компанія "імовірно" випускатиме таку кількість машин. Проте цифра виголошена, а отже, виникає питання, чи володіє компанія достатнім потенціалом та фінансами, щоб досягти такого рівня виробництва. За оцінкою порталу Cleantecnica, що спеціалізується на електромобілях і зелених технологіях, у Tesla є шанси вийти на цю позначку, хоча обсяги виробництва напевно скоригують у бік зменшення.

Для початку кілька цифр. У 2019 Tesla реалізувала 367 500 електрокарів, що на 50% більше за результати попереднього року. У 2020 році продажі виросли ще на 36%, досягнувши 499 500 машин.

Щоквартальні продажі електрокарів Tesla в період 2012-2020 рр.

Виробничі плани Tesla на 2021 рік досі чітко не озвучені, але навіть якщо припустити, що протягом найближчих пʼяти років зростання буде на рівні 50% на рік, до 2025 року компанія вийде на показник 3,8 млн машин. Непросте, але цілком здійсненне завдання. При подальшому зростанні у тому ж темпі 20-мільйонна відмітка буде досягнута якраз до 2030 року, але треба розуміти, що у процесі майбутнього нарощування виробництва зберігати швидкість буде все складніше. Знадобляться не тільки нові виробничі майданчики, а й реорганізація дистрибуції вкупі з виділенням додаткових ресурсів на післяпродажний сервіс.

Тепер візьмемо ємність ринку електрокарів і автомобілів загалом. Відповідно до опублікованого в лютому 2021 року звіту аналітичної компанії Canalys, світові продажі електромобілів у 2020 році збільшилися на 39% порівняно з 2019-м і досягли 3,1 млн одиниць. При цьому загальний ринок легкових автомобілів скоротився 14% — з 74,9 млн у 2019 році до 63,7 мільйона у 2020 році. Іншими словами, для виходу на рубіж 20 млн електрокарів на рік компанії необхідно не просто збільшити виробництво не мало не багато в 40 разів, а в підсумку продавати вдвічі більше машин, ніж нинішні лідери світового автопрому Volkswagen і Toyota.

[ + – ] Виробництво електрокарів Tesla. Фото: Tesla

Не варто забувати і про те, що в лінійках нинішніх автовиробників присутні відразу кілька десятків моделей, які закривають максимальну кількість ринкових ніш — тоді як Tesla виробляє всього чотири моделі, кожна з яких має кілька версій по потужності та запасі ходу. Незабаром зʼявиться Tesla Roadster нового покоління, а через кілька років ми чекаємо в серії гучний електропікап Cybertruck. Але цього все одно недостатньо для максимального покриття ринку, а до 2030 року Tesla навряд чи значно розширить гамму своїх моделей.

До того ж, для розробки та запуску нових машин необхідні чималі вкладення, а фінансовий ресурс Tesla аж ніяк не безмежний. Тим паче що зараз компанія робить упор на будівництво фабрик з виробництва акумуляторів і самих електрокарів. У ці виробництва Tesla вкладає більшу частину своїх ресурсів та інновацій.

У світлі вищесказаного перспектива нарощування випуску Tesla до 20 млн машин на рік здається нереалістичною, але тепер давайте складемо доводи на другу шальку терезів.

По-перше, фігура самого Ілона Маска. За останні кілька років ця людина досягла того, що раніше багатьма вважалося неможливим. І найкраще підтвердження віри фондового ринку в його можливості — багатомільярдна капіталізація Tesla, яка нехай і трохи знизилася після падіння акцій наприкінці лютого.

[ + – ] Котирування акцій Tesla з 25 лютого до 2 березня 2021 року

По-друге, автомобільна індустрія зараз знаходиться в переломній точці, і в обох аспектах, які визначать подальший розвиток галузі, у Tesla непогані шанси на лідерство. Перший з факторів — близький перехід на повністю автономне водіння, а у цій сфері у компанії є не тільки компетенції, а й напрацьовані рішення. Застосовувана в машинах Tesla система автономного водіння вважається однією з кращих серед собі подібних. Не виключено, що вже у 2021 році компанія представить автопілот пʼятого рівня, що дозволяє повністю усунути людину від управління машиною.

Іншим важливим фактором є те, що витрати на технології електромобілів постійно знижуються, тоді як ключові статті витрат при розробці та виробництві машин з ДВС ростуть або залишаються стабільними. Tesla лідирує у цьому скороченні витрат і, як очікується, продовжить це робити.

На початку минулого року американська компанія з управління активами ARK Invest (в лютому 2021 року активи під її управлінням становили $50 млрд) опублікувала свій прогноз щодо вартості акцій Tesla у 2024 році та перспективи компанії на той час. Аналітики ARK Invest, спираючись на закон Райта, вважають, що до 2024 року валовий прибуток Tesla від електрокарів може наблизитися до 40%, хоча навряд чи вона зростатиме лінійно у процесі запуску нових моделей і масштабів виробництва.

Закон Райта, який каже, що при кожному подвоєнні вироблених одиниць продукції витрати падають на постійний відсоток, застосуємо до будь-якої зростаючої індустрії. Він передбачив зниження витрат у більше ніж 60 технологіях від телевізорів до сонячної енергетики і прекрасно працює в електромобільної галузі. Зокрема, Tesla Model 3 вже продемонструвала зниження вартості відповідно до закону Райта.

[ + – ] Зниження вартості Tesla Model 3 відповідно до закону Райта. Фото: ARK Invest

Підвищення ефективності використання капіталу та зниження виробничих витрат на одиницю виробленої продукції — важливі компоненти у досягненні позначки 20 млн машин на рік. Якби Tesla була капіталоефективною, вона могла б швидко і за доступною ціною розширювати виробництво, знижуючи питомі витрати, збільшуючи віддачу на вкладений капітал, генеруючи кошти для майбутніх заводів і залучаючи більше капіталу.

У ARK Invest припускають, що Tesla буде більш капіталоефективною порівняно з традиційними автовиробниками. Обсяг капіталу, необхідного для виробництва автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння, в США неухильно зростає. За останні пʼять років в автоіндустрії обсяг інвестування в основні фонди становить понад $14 000 у перерахунку на кожен випущений автомобіль, а стосовно електрокарів ця цифра вдвічі нижча.

А тепер повернемося до звіту Canalys, де крім результатів продажів електрокарів у 2020 році, міститься прогноз розвитку галузі на найближчі девʼять. Так ось, аналітики Canalys вважають, що до 2028 року світові продажі електромобілів виростуть до 30 млн шт на рік, а до 2030 року електрокари складатимуть майже половину всіх продажів легкових автомобілів.

Це і є те вікно можливостей, якими може, а знаючи Ілона Маска, навіть повинна скористатися компанія Tesla. Щоправда, вона навряд чи зможе відхопити 75% цього пирога, враховуючи, що конкуренти з числа традиційних автовиробників не дрімають і запускають як прямих конкурентів Tesla, так і електрокари в інших ринкових сегментах. Але навіть 30% або 10 млн машин на рік — це дуже непоганий результат, домігшись якого компанія продовжить залишатися світовим лідером у виробництві електромобілів.