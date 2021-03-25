Автопилот Tesla попал под расследование в США, дальнейшее применение системы под вопросом

Американский регулятор NHTSA начал расследование работы автопилота Tesla, от результатов будет зависеть дальнейшее использование систем автономного вождения.

Национальная администрация по безопасности дорожного движения США (NHTSA) расследует 23 случая ДТП, происшедших с участием электромобилей Tesla. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на официальное заявление ведомства.

На момент происшествий во всех этих машинах была задействована система полуавтономного управления Autopilot. Участником одного из таких ДТП стал полицейский автомобиль. Во время столкновения с Tesla он стоял на шоссе недалеко от Лансинга (штат Мичиган) с включенными аварийными огнями. Как сообщили в полиции, электромобиль передвигался на автопилоте.

[ + – ] Фото: Tesla

В NHTSA считают, что Tesla поторопилась доверить управление своими электромобилями электронике. По словам исполнительного директора управления Джейсона Левина, функции круиз-контроля Tesla не справляются с обнаружением и предупреждением столкновения с автомобилем, остановившимся на шоссе, что и доказывает мартовский наезд на полицейский Dodge Charger. Не разделяют оптимизма главы Tesla Илона Маска относительно скорой эры самоуправляемых автомобилей и некоторые компании. В их числе Ford, General Motors и Waymo, которые считают, что массовое использование беспилотников может начаться через десятилетия.

От результатов расследований NHTSA будет зависеть не только судьба Tesla, но и других технологических и автомобильных компаний, разрабатывающих системы автономного вождения. После недавнего рекордного максимума акции Tesla упали на 20%. Причиной тому стала потеря компанией доли рынка. В частности, недавно стартовали продажи Ford Mustang Mach E и Volkswagen ID.4, которые считаются серьезными конкурентами кроссовера Tesla Model Y.

Также ранее мы писали, что Tesla признала, что ее расширенный автопилот FSD не является полностью автономным и не станет таким в ближайшем будущем.

Также Фокус сообщал, что в марте 2021 года в США произошло очередное резонансное ДТП с Tesla, в результате которого электрокар влетел под трейлер, а два его пассажира получили тяжелые травмы. Одна из рассматриваемых полицией возможных причин аварии — использование автопилота.