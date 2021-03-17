Очередная резонансная авария с Tesla: электрокар, ехавший на автопилоте, влетел под трейлер (видео)

В Национальной администрации по безопасности дорожного движения США считают, что системы Tesla не способны должным образом контролировать, следит ли водитель за дорожной ситуацией.

Национальная администрация по безопасности дорожного движения США (NHTSA) отправила специальную комиссию в Детройт, штат Мичиган, для расследования произошедшего там несколькими днями ранее тяжелого ДТП с участием электромобиля Tesla. Электрокар ехал на автопилоте и на перекрестке влетел под трейлер. Как говорится в полицейском отчете, белый седан Tesla проезжал перекресток около 3:20 утра, врезался в трейлер и застрял под ним. В результате аварии два человека получили тяжелые травмы.

[ + – ] Новостной сюжет детройтского телеканала Local4, рассказывающий об аварии

Ранее два аналогичных случая произошли во Флориде. Тогда автомобили Tesla проехали под тракторными прицепами, что привело к гибели двух человек. В обеих авариях, в 2016 и 2019 годах, электрокары двигались под управлением автопилота. Был ли активирован автопилот во время ДТП в Детройте, пока не известно. Обстоятельства аварии еще расследуются.

В NHTSA считают, что системы Tesla не способны должным образом контролировать водителей, чтобы убедиться, что они обращают внимание на дорогу. Также в агентстве считают, что компания не должна была позволять системе работать на дорогах, с которыми она не справляется. Хотя в самой Tesla ранее неоднократно заявляли, что автопилот и система "автономного управления" являются системами помощи водителю, и он должен быть в любое время готов взять управление на себя.

[ + – ] Фото: скриншот

В письме от 1 февраля в Министерство транспорта председатель NTSB (Национальный совет по безопасности на транспорте) Роберт Сумвалт призвал ведомство ввести в действие правила, регулирующие системы помощи водителю, а также испытания автономных транспортных средств. Хотя ранее NHTSA придерживалась принципа невмешательства, чтобы не мешать разработке новых технологий безопасности.

Сумвалт написал, что Tesla использует своих владельцев для тестирования программного обеспечения "полностью автономного вождения" на дорогах общего пользования с ограниченными требованиями к надзору или отчетности.

"Поскольку NHTSA не установило никаких требований, производители могут эксплуатировать и тестировать автомобили практически в любом месте, даже если это место превышает ограничения системы управления автономным транспортным средством", — отметил Сумвалт.

По его мнению, невмешательство NHTSA в надзор за тестированием автономных транспортных средств представляет потенциальный риск для автомобилистов и других участников дорожного движения.