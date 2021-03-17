Чергова резонансна аварія з Tesla: електрокар, що їхав на автопілоті, влетів під трейлер (відео)

У Національній адміністрації з безпеки дорожнього руху США вважають, що системи Tesla не здатні належним чином контролювати, чи стежить водій за дорожньою ситуацією.

Національна адміністрація з безпеки дорожнього руху США (NHTSA) відправила спеціальну комісію в Детройт, штат Мічиган, для розслідування події там кілька днів тому важкого ДТП за участю електромобіля Tesla. Електрокар їхав на автопілоті й на перехресті влетів під трейлер. Як йдеться в поліцейському звіті, білий седан Tesla проїжджав перехрестя приблизно о 03:20 ранку, врізався в трейлер і застряг під ним. Унаслідок аварії двоє людей отримали важкі травми.

[ + – ] Новинний сюжет детройтського телеканалу Local4, що розповідає про аварію

Раніше два аналогічні випадки сталися у Флориді. Тоді автомобілі Tesla проїхали під тракторними причепами, що призвело до загибелі двох людей. В обох аваріях, у 2016 і 2019 роках, електрокари рухалися під керуванням автопілота. Чи був активований автопілот під час ДТП в Детройті, поки не відомо. Обставини аварії ще розслідуються.

В NHTSA вважають, що системи Tesla не здатні належним чином контролювати водіїв, щоб переконатися, що вони звертають увагу на дорогу. Також в агентстві вважають, що компанія не повинна була дозволяти системі працювати на дорогах, з якими вона не справляється. Хоча власне в Tesla раніше неодноразово заявляли, що автопілот і система "автономного управління" є системами допомоги водієві, і він повинен бути в будь-який час готовий взяти керування на себе.

[ + – ] Фото: скріншот

У листі від 1 лютого до Міністерства транспорту голова NTSB (Національна рада з безпеки на транспорті) Роберт Сумвалт закликав відомство почати дію правила, що регулюють системи допомоги водієві, а також випробування автономних транспортних засобів. Хоча раніше NHTSA дотримувалося принципу невтручання, щоб не заважати розробці нових технологій безпеки.

Сумвалт написав, що Tesla використовує своїх власників для тестування програмного забезпечення "повністю автономного водіння" на дорогах загального користування з обмеженими вимогами до нагляду або звітності.

"Оскільки NHTSA не встановило жодних вимог, виробники можуть експлуатувати і тестувати автомобілі практично в будь-якому місці, навіть якщо це місце перевищує обмеження системи управління автономним транспортним засобом", — зазначив Сумвалт.

На його думку, невтручання NHTSA в нагляд за тестуванням автономних транспортних засобів являє потенційний ризик для автомобілістів та інших учасників дорожнього руху.