Автопілот Tesla потрапив під розслідування в США, подальше застосування системи під питанням

Американський регулятор NHTSA почав розслідування роботи автопілота Tesla, від результатів залежатиме подальше використання систем автономного кермування.

Національна адміністрація з безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розслідує 23 випадки ДТП, що сталися за участю електромобілів Tesla. Про це повідомила The New York Times із посиланням на офіційну заяву відомства.

На момент подій у всіх цих машинах була задіяна система напівавтономного управління Autopilot. Учасником одного з таких ДТП став поліцейський автомобіль. Під час зіткнення з Tesla він стояв на шосе недалеко від Лансінга (штат Мічиган) з увімкненими аварійними вогнями. Як повідомили в поліції, електромобіль пересувався на автопілоті.

[ + – ] Фото: Tesla

У NHTSA вважають, що Tesla поквапилася довірити кермування своїми електромобілями електроніці. За словами виконавчого директора управління Джейсона Левіна, функції круїз-контролю Tesla не справляються з виявленням і попередженням зіткнення з автомобілем, який зупинився на шосе, що й доводить березневий наїзд на поліцейський Dodge Charger. Не поділяють оптимізму глави Tesla Ілона Маска щодо швидкої ери самоврядних автомобілів і деякі компанії. Зокрема, Ford, General Motors і Waymo, які вважають, що масове використання безпілотників може початися через десятиліття.

Від результатів розслідувань NHTSA залежатиме не тільки доля Tesla, але й інших технологічних та автомобільних компаній, що розробляють системи автономного водіння. Після нещодавнього рекордного максимуму акції Tesla впали на 20%. Причиною тому стала втрата компанією частки ринку. Зокрема, нещодавно стартував продаж Ford Mustang Mach E та Volkswagen ID.4, які вважаються серйозними конкурентами кросовера Tesla Model Y.

Також раніше ми писали, Tesla визнала, що її розширений автопілот FSD не є повністю автономним і не стане таким у найближчому майбутньому.

Також Фокус повідомляв, що в березні 2021 року в США відбулося чергова резонансна ДТП за участі Tesla, внаслідок якої електрокар влетів під трейлер, а два його пасажири отримали важкі травми. Одна з розглянутих поліцією можливих причин аварії — використання автопілота.