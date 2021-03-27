Назад у майбутнє. Що писали в ЗМІ про Tesla Model S, що дебютувала 12 років тому

12 років тому, 26 березня 2009 року, дебютував електрокар Tesla Model S. Що про нього тоді писала преса.

Електромобіль Tesla Model S, який став провісником електричної ери в світовій автоіндустрії, був вперше представлений у вигляді прототипу 26 березня 2009 року на спеціальному заході для преси в Хоторне, штат Каліфорнія.

А наступного дня світ дізнався, що молода компанія Tesla (на той момент їй не виповнилося й шести років) на додачу до своєї дрібносерійної і дорогий (109 тисяч доларів в 2009 році) моделі Roadster готує до виробництва середньорозмірний електричний сімейний седан з запасом ходу до 480 км і розгоном до 100 км/год за 5,6 секунди.

Як заявив глава компанії Ілон Маск під час презентації, випуск Model S має стартувати в 2011 році, початкова ціна складе 57 400 доларів, а з урахуванням державних субсидій на покупку електрокарів вона виявиться нижче 50 тисяч. Ці плани довелося підкоригувати: виробництво Model S почалося в 2012 році в двох версіях Signature і Signature Performance (обидві з акумулятором на 85 кВт·год) вартістю 95 400 і 105 400 доларів відповідно.

Надалі Tesla Model S, яка досі стоїть на виробництві, пережила кілька рестайлінгів і технічних оновлень. За 12 років, що минули з моменту першого показу, покращився дизайн, збільшилася потужність і кількість самих електромоторів, виріс запас ходу, додалися нові просунуті опції на зразок системи Autopilot. Сьогодні Model S, залишаючись символом успішного старту нікому невідомої компанії з випуску електрокарів, вже поступається за обсягом продажів більш доступним моделям марки — Model 3 і Model Y.

Озираючись назад, буде цікаво згадати, як на появу Tesla Model S відреагувала тодішня преса. Пропонуємо вам невелику подорож "назад у майбутнє". Тоді, в 2009 році, мало хто, крім самого Маска і його однодумців, міг припустити, що за наступні 12 років електромобілі перетворяться з екзотики на повноцінні транспортні засоби. Сьогодні ж мало хто сумнівається, що майбутнє саме за електромобілями.

Преса про Tesla Model S в березні 2009 року

Портал New Atlas, що спеціалізується на научпопі, написав: "При стартовій ціні 57 400 доларів, Model S виводить молоду компанію з виробництва електромобілів на набагато більш широкий ринок у порівнянні з її першою пропозицією, спорткаром Roadster за 109 тисяч доларів, і відсуває Tesla від її статусу бутика ".

Автомобільний портал Autoblog зазначив: "Це був довгий і важкий шлях, але Tesla Motors дісталася до своєї другої моделі. Після великого галасу і поставки 250 екземплярів Tesla Roadster компанія представила Model S на публіці. Tesla була неймовірно обережна, щоб не допустити витоку великої кількості інформації про машину до її дебюту. За даними Tesla, покупка Model S заощадить 10-15 тисяч доларів у порівнянні з бензиновим седаном порівнянної ціни, коли бензин коштує 4 долари за галон ".

Автомобільний портал Jalopnik висловив сумнів, що компанії вдасться налагодити виробництво Model S: "Спочатку ми думали, що вони можуть використовувати платформу Mercedes, але тепер нам особисто сказав Ілон Маск, що платформа є їх власною розробкою, і вони планують виробляти її самостійно. Де компанія знайде десятки, якщо не сотні мільйонів доларів, необхідних для цього, залишається тільки гадати ".

Los Angeles Times такожаналізувала перспективи фінансування виробництва: "Компанія подала заявку на отримання державного кредиту в розмірі 400 млн доларів, який, за її словами, необхідний для запуску заводу і повної розробки Model S. Але оскільки федеральні програми віддають перевагу проектам, розташованим на промислових майданчиках, що раніше використовувалися, а не будівництвам з нуля, компанії доведеться знайти такий майданчик ".

А в Канаді CBС News задався питанням про достатність ресурсу електроенергії для тотального переходу автомобілів на електротягу: "Чи виробляє Канада достатньо електроенергії для переходу з бензину на електромобілі? Що, якби ми всі їздили на Tesla Model S? Наші розрахунки показують, що наявних у Канаді потужностей з виробництва єлектрики вистачило б, щоб кожен міг їздити на Tesla Model S ".

Сьогодні на всі ці питання дані позитивні відповіді: компанія з самого початку знайшла чимало покупців на Model S і продовжує нарощувати продажі за рахунок розширення модельної гами, завод для випуску Model S був успішно побудований і згодом до нього додалися виробничі майданчики в інших країнах, включаючи Китай, блекаутів через збільшення парку електромобілів не сталося, а капіталізація компанії з моменту виходу на IPO в 2010 році зросла багаторазово.

Втім, зараз Tesla, незважаючи помітні успіхи на усіх фронтах, переживає не найкращий період. Її глобальне і так бажане Ілоном Маском лідерство в сфері виробництва електромобілів вже під питанням, адже щороку все більше великих автовиробників запускають свої лінійки електрокарів, що посилює конкуренцію.

До того ж, заявлений компанією запуск автопілота пʼятого рівня автономності ускладнюється технологічними труднощами при розробці софту, а саме використання таких функцій в Tesla може бути обмежено, якщо розслідування регулятора NHTSA, розпочате після численних ДТП за участю автопілотуємих Tesla, прийде до висновку щодо непрацездатності поточних систем автономного водіння.