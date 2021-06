Запуск "космічного корабля" Tesla Model S Plaid знову відкладений

Перші екземпляри Tesla Model S Plaid, найшвидшого електрокара в гамі Model S і всієї компанії, повинні були доставити клієнтам 3 червня, проте запуск знову відкладений. Про це глава Tesla Ілон Маск написав у своєму мікроблозі в Twitter. Нова дата призначена на 10 червня.

"Старт поставок Tesla Model S Plaid розпочнеться 10 червня", — написав Маск.

І при цьому не забув зацікавити аудиторію, зазначивши, що новинка "схожа на космічний корабель" — це натяк на видатні динамічні характеристики Model S Plaid.

Model S Plaid delivery pushed to June 10. Needs one more week of tweak.



This car feels like a spaceship. Words cannot describe the limbic resonance.