Запуск "космічного корабля" Tesla Model S Plaid знову відкладений

За словами засновника компанії Ілона Маска, на доведення найшвидшої версії Model S потрібен ще тиждень.

Перші екземпляри Tesla Model S Plaid, найшвидшого електрокара в гамі Model S і всієї компанії, повинні були доставити клієнтам 3 червня, проте запуск знову відкладений. Про це глава Tesla Ілон Маск написав у своєму мікроблозі в Twitter. Нова дата призначена на 10 червня.

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"Старт поставок Tesla Model S Plaid розпочнеться 10 червня", — написав Маск.

І при цьому не забув зацікавити аудиторію, зазначивши, що новинка "схожа на космічний корабель" — це натяк на видатні динамічні характеристики Model S Plaid.

Model S Plaid delivery pushed to June 10. Needs one more week of tweak.



This car feels like a spaceship. Words cannot describe the limbic resonance. — Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2021

За словами керівника компанії, додатковий тиждень потрібен, щоб закінчити доведення електрокара. Подробиць Маск не повідомив, але дав зрозуміти, що справа стосується калібрування налаштувань бортової електроніки.

Нагадаємо, що версія Tesla Model S Plaid була представлена на початку 2021 року одночасно з рестайлінгом власне Model S. Тоді Ілон Маск назвав версію Paid "машиною з найшвидшим розгоном із тих, що випускаються серійно".

У Model S Plaid — тримоторна силова установка з піковою потужністю 1 034 к. с. Заявлений розгін до 60 миль/год (96 км/год) — всього 1,99 секунд. Раніше найшвидшою Model S була версія Performance із розгоном 2,3 секунди.

Максимальна швидкість Model S Plaid — 322 км/год, запас ходу — 628 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї на парковках деяких держустанов заборонили паркувати електрокари Tesla. Китайська влада всерйоз побоюється шпигунства, вважаючи, що бортові відеокамери цих електромобілів можуть безконтрольно збирати інформацію про навколишнє оточення та передавати зафіксовані дані за межі Китаю.

Також ми розповідали, як електрокар Tesla Model S сприйняла преса на момент дебюту машини 12 років тому в 2009 році. Тоді мало хто, крім власне Ілона Маска, могли припустити вибухове зростання сегменту електромобілів у всьому світі.