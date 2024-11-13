Покинутий Tesla Cybertruck став туристичною визначною пам'яткою у США (фото)

Біля пікапа від компанії Tesla Ілона Маска за 82 тисячі доларів навіть влаштували імпровізований меморіал.

Tesla Cybertruck вартістю 82 000 доларів, залишений на узбіччі дороги в Сіетлі, штат Вашингтон, несподівано став туристичною визначною пам'яткою. Його кинули через відмову підвіски. А жартівники вже влаштували біля футуристичного позашляховика імпровізований меморіал. Про це пише Daily Mail.

Завдяки своїй популярності він надихнув творців на пост на Reddit і навіть отримав позначку на Google Maps. У соцмережах його прозвали "CyberStuck".

Tesla Cybertruck у Сіетлі Фото: Reddit

Повідомляється, що одного разу шанувальник Cybertruck зіткнувся з його власником і виявив, що в машину врізалася дитина, тож вони все ще намагалися отримати страховку, щоб або полагодити машину, або відбуксирувати її.

Деякі відвідувачі встановили імпровізовані меморіали навколо загиблого CyberTruck, включно з фальшивим кам'яним хрестом із написом "RIP" і букетом квітів.

Tesla Cybertruck у Сіетлі Фото: Reddit

"Я зайшов туди сьогодні ввечері дорогою на вечерю. Господар був зовні та був незадоволений нашою присутністю. Він сказав, що дитина врізалася в його машину кілька тижнів тому, тож він усе ще намагається розібратися зі страховкою, щоб це виправити. Він сказав, що люди переслідували його та дружину протягом останніх кількох днів, але він не розуміє, чому", — написав користувач Reddit.

Через проблеми з підвіскою Tesla Cybertruck застряг на узбіччі в Сіетлі Фото: Reddit

Той пояснив, що його залишена машина стала визначною пам'яткою — і власник розлютився. Незабаром після цього міська влада розмістила на лобовому склі помаранчеву наклейку, яка повідомляє власника про те, що транспортний засіб буде евакуйовано, якщо його не перемістять.

Але власник не відреагував на повідомлення. Незабаром Cybertruck був відбуксований у невідоме місце.

Tesla Cybertruck у підсумку евакуювали Фото: Reddit

Досі незрозуміло, що стало причиною поломки Cybertruck у Сіетлі.

Однак, за даними Driven Car Guide, деякі власники футуристичних електромобілів зіткнулися з несподіваними проблемами, що вказують на недоліки конструкції, включно з несправностями підвіски.

Судячи з усього, саме несправність підвіски призвела до того, що цей CyberTruck застряг на узбіччі дороги в Сіетлі, а його задні колеса виявилися неприродно спрямованими всередину.

Tesla Cybertruck стикається з проблемами з моменту запуску в листопаді 2023 року, одна з яких сталася в червні та призвела до відкликання понад 11 000 автомобілів. Відкликання настало за повідомленнями про те, що чохол педалі акселератора зісковзнув і зачепився за килим.

Нагадаємо, Tesla Cybertruck і його творець Ілон Маск нещодавно опинилися в центрі скандалу, коли глава Чечні Рамзан Кадиров похвалився електроавтомобілем із кулеметом. Його відключили дистанційно, після чого Кадиров показав ще два "Кібертраки" з кулеметами і заявив, що вони вирушать у зону бойових дій в Україні.