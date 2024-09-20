Після того, як Маск відключив перший: Кадиров показав ще два Tesla Cybertruck з кулеметами на даху

Глава Чечні повідомив, що відправив Cybertruck "на фронт", але не пояснив, як їх заряджають і кому саме їх відправив.

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Глава Чечні Рамзан Кадиров показав, що у нього є ще два Cybertruck з кулеметами на даху, які виробляє компанія Tesla Ілона Маска. Напередодні Кадиров поскаржився, що Маск віддалено відключив перший Cybertruck. Відео з новими електромобілями, які він нібито "відправив на фронт" Кадиров опублікував на своєму Telegram-каналі.

Кадиров стверджує, що "Кібертраки" відправив на фронт

У відеоролику видно, як два Cybertruck їдуть кудись лісовою дорогою в супроводі ще двох позашляховиків з віддаленими шильдиками. Причому знімають їх одразу з кількох камер і навіть із повітря.

Потім вони показово стріляють по маленьких безпілотниках і один із них ефектно вибухає.

Кадиров заявив, що відправив "Кібертраки" на фронт і "західна техніка прекрасно справляється з покладеними завданнями проти своїх же західних укронатівців".

Кадр із ролика Фото: Скриншот

Також він зазначив, що віддалене вимкнення їх не торкнулося, а машини працюють штатно і без збоїв.

Кадиров і Cybertruck

У серпні Кадиров повідомив, що отримав від "шановного Ілона Маска" електропозашляховик Tesla, у який він "буквально закохався". Тоді глава Чечні подякував Маску і заявив, що електромобіль відправить на передову. І показав, як обвішаний кулеметними стрічками катався на ньому по Грозному.

Кадиров на "Кібертраку" Фото: Скриншот

Увечері 19 вересня Кадиров розповів, що нібито подарований Маском "Кібертрак" відключили віддалено. Причому чутки про це з'явилися відразу після публікації першого відео.

"Не по-чоловічому це. Довелося відбуксирувати залізного коня. Ну як так, Ілоне? Хіба так робиться?" — додав Кадиров.

Сам Маск у серпні заперечував, що дарував Кадирову електромобіль своєї компанії. "Ви серйозно настільки відсталий, що думаєте, що я подарував Cybertruck російському генералу? Приголомшливо", — написав Маск, відповідаючи одному з користувачів соцмережі X.

Кадиров після цього радив американцеві не звертати увагу "на відсталих і необізнаних людей і продажні ЗМІ". І подякував також за мережу супутникового зв'язку Starlink.

Tesla Cybertruck — електромобіль-пікап у стилі кіберпанк, його вантажопідйомність становить близько 1,6 тонни. Залежно від моделі, на одному заряді пікап має проїжджати близько 804 км, максимальна швидкість — 180 км/год. Найдорожча модифікація Cyberbeast у США коштує майже 115 тисяч доларів. Доставити обіцяють протягом трьох місяців.

Електромобіль повнопривідний, але користувачі електричного позашляховика тестували його на бездоріжжі і виявилося, що він не такий прохідний, як обіцяв Маск. Tesla Cybertruck застряг, намагаючись потрапити на інший берег річки в Каліфорнії. Тож витягав його зовсім не екологічний, але надійний пікап Silverado.