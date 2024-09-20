Після того, як Маск відключив перший: Кадиров показав ще два Tesla Cybertruck з кулеметами на даху
Глава Чечні повідомив, що відправив Cybertruck "на фронт", але не пояснив, як їх заряджають і кому саме їх відправив.
Глава Чечні Рамзан Кадиров показав, що у нього є ще два Cybertruck з кулеметами на даху, які виробляє компанія Tesla Ілона Маска. Напередодні Кадиров поскаржився, що Маск віддалено відключив перший Cybertruck. Відео з новими електромобілями, які він нібито "відправив на фронт" Кадиров опублікував на своєму Telegram-каналі.
У відеоролику видно, як два Cybertruck їдуть кудись лісовою дорогою в супроводі ще двох позашляховиків з віддаленими шильдиками. Причому знімають їх одразу з кількох камер і навіть із повітря.
Потім вони показово стріляють по маленьких безпілотниках і один із них ефектно вибухає.
Кадиров заявив, що відправив "Кібертраки" на фронт і "західна техніка прекрасно справляється з покладеними завданнями проти своїх же західних укронатівців".
Також він зазначив, що віддалене вимкнення їх не торкнулося, а машини працюють штатно і без збоїв.
Кадиров і Cybertruck
У серпні Кадиров повідомив, що отримав від "шановного Ілона Маска" електропозашляховик Tesla, у який він "буквально закохався". Тоді глава Чечні подякував Маску і заявив, що електромобіль відправить на передову. І показав, як обвішаний кулеметними стрічками катався на ньому по Грозному.
Увечері 19 вересня Кадиров розповів, що нібито подарований Маском "Кібертрак" відключили віддалено. Причому чутки про це з'явилися відразу після публікації першого відео.
"Не по-чоловічому це. Довелося відбуксирувати залізного коня. Ну як так, Ілоне? Хіба так робиться?" — додав Кадиров.
Сам Маск у серпні заперечував, що дарував Кадирову електромобіль своєї компанії. "Ви серйозно настільки відсталий, що думаєте, що я подарував Cybertruck російському генералу? Приголомшливо", — написав Маск, відповідаючи одному з користувачів соцмережі X.
Кадиров після цього радив американцеві не звертати увагу "на відсталих і необізнаних людей і продажні ЗМІ". І подякував також за мережу супутникового зв'язку Starlink.
Tesla Cybertruck — електромобіль-пікап у стилі кіберпанк, його вантажопідйомність становить близько 1,6 тонни. Залежно від моделі, на одному заряді пікап має проїжджати близько 804 км, максимальна швидкість — 180 км/год. Найдорожча модифікація Cyberbeast у США коштує майже 115 тисяч доларів. Доставити обіцяють протягом трьох місяців.
Електромобіль повнопривідний, але користувачі електричного позашляховика тестували його на бездоріжжі і виявилося, що він не такий прохідний, як обіцяв Маск. Tesla Cybertruck застряг, намагаючись потрапити на інший берег річки в Каліфорнії. Тож витягав його зовсім не екологічний, але надійний пікап Silverado.