После того, как Маск отключил первый: Кадыров показал еще два Tesla Cybertruck с пулеметами на крыше

Глава Чечни сообщил, что отправил Cybertruck "на фронт", но не объяснил, как их заряжают. И кому именно их отправил.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, что у него есть еще два Cybertruck с пулеметами на крыше, которые производит компания Tesla Илона Маска. Накануне Кадыров пожаловался, что Маск удаленно отключил первый Cybertruck. Видео с новыми электромобилями, которые он якобы "отправил на фронт" Кадыров опубликовал на своем Telegram-канале.

Кадыров утверждает, что "Кибертраки" отправил на фронт

В видеоролике видно, как два Cybertruck едут куда-то по лесной дороге в сопровождении еще двух внедорожников с удаленными шильдиками. Причем снимают их сразу с нескольких камер и даже с воздуха.

Потом они показательно стреляют по маленьким беспилотникам и один из них эффектно взрывается.

Кадыров заявил, что отправил "Кибертраки" на фронт и "западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами против своих же западных укронатовцев".

Кадр из ролика Фото: Скриншот

Также он отметил, что удаленное отключение их не коснулось, а машины работают штатно и без сбоев.

Кадыров и Cybertruck

В августе Кадыров сообщил, что получил от "уважаемого Илона Маска" электровнедорожник Tesla, в который он "буквально влюбился". Тогда глава Чечни поблагодарил Маска и заявил, что электромобиль отправит на передовую. И показал, как увешанный пулеметными лентами катался на нем по Грозному.

Кадыров на "Кибертраке" Фото: Скриншот

Вечером 19 сентября Кадыров рассказал, что якобы подаренный Маском "Кибертрак" отключили удаленно. Причем слухи об этом появились сразу после публикации первого видео.

"Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?" — добавил Кадыров.

Сам Маск в августе отрицал, что дарил Кадырову электромобиль своей компании. "Вы серьезно настолько отсталый, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Потрясающе", — написал Маск, отвечая одному из пользователей соцсети X.

Кадыров после этого советовал американцу не обращать внимание "на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ". И поблагодарил также за сеть спутниковой связи Starlink.

Tesla Cybertruck — электромобиль-пикап в стиле киберпанк, его грузоподъемность составляет порядка 1,6 тонны. В зависимости от модели на одном заряде пикап должен проезжать около 804 км, максимальная скорость — 180 км/час. Самая дорогая модификация Cyberbeast в США стоит почти 115 тысяч долларов. Доставить обещают в течение трех месяцев.

Электромобиль полноприводный. Но пользователи электрического внедорожника тестировали его на бездорожье и оказалось, что он не такой проходимый, как обещал Маск. Tesla Cybertruck застрял, пытаясь попасть на другой берег реки в Калифорнии. Так что вытаскивал его совсем не экологичный, но надежный пикап Silverado.