После того, как Маск отключил первый: Кадыров показал еще два Tesla Cybertruck с пулеметами на крыше
Глава Чечни сообщил, что отправил Cybertruck "на фронт", но не объяснил, как их заряжают. И кому именно их отправил.
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, что у него есть еще два Cybertruck с пулеметами на крыше, которые производит компания Tesla Илона Маска. Накануне Кадыров пожаловался, что Маск удаленно отключил первый Cybertruck. Видео с новыми электромобилями, которые он якобы "отправил на фронт" Кадыров опубликовал на своем Telegram-канале.
В видеоролике видно, как два Cybertruck едут куда-то по лесной дороге в сопровождении еще двух внедорожников с удаленными шильдиками. Причем снимают их сразу с нескольких камер и даже с воздуха.
Потом они показательно стреляют по маленьким беспилотникам и один из них эффектно взрывается.
Кадыров заявил, что отправил "Кибертраки" на фронт и "западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами против своих же западных укронатовцев".
Также он отметил, что удаленное отключение их не коснулось, а машины работают штатно и без сбоев.
Кадыров и Cybertruck
В августе Кадыров сообщил, что получил от "уважаемого Илона Маска" электровнедорожник Tesla, в который он "буквально влюбился". Тогда глава Чечни поблагодарил Маска и заявил, что электромобиль отправит на передовую. И показал, как увешанный пулеметными лентами катался на нем по Грозному.
Вечером 19 сентября Кадыров рассказал, что якобы подаренный Маском "Кибертрак" отключили удаленно. Причем слухи об этом появились сразу после публикации первого видео.
"Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?" — добавил Кадыров.
Сам Маск в августе отрицал, что дарил Кадырову электромобиль своей компании. "Вы серьезно настолько отсталый, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Потрясающе", — написал Маск, отвечая одному из пользователей соцсети X.
Кадыров после этого советовал американцу не обращать внимание "на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ". И поблагодарил также за сеть спутниковой связи Starlink.
Tesla Cybertruck — электромобиль-пикап в стиле киберпанк, его грузоподъемность составляет порядка 1,6 тонны. В зависимости от модели на одном заряде пикап должен проезжать около 804 км, максимальная скорость — 180 км/час. Самая дорогая модификация Cyberbeast в США стоит почти 115 тысяч долларов. Доставить обещают в течение трех месяцев.
Электромобиль полноприводный. Но пользователи электрического внедорожника тестировали его на бездорожье и оказалось, что он не такой проходимый, как обещал Маск. Tesla Cybertruck застрял, пытаясь попасть на другой берег реки в Калифорнии. Так что вытаскивал его совсем не экологичный, но надежный пикап Silverado.