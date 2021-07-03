Самая быстрая и мощная Tesla Model S сгорела дотла прямо во время движения

Новейший электромобиль Tesla Model S Plaid был полностью уничтожен огнем, а водитель не сразу смог покинуть машину из-за заблокировавшихся замков.

Сверхмощный (1034 л.с.) и сверхбыстрый (2,1 секунды до 100 км/ч) электромобиль Tesla Model S Plaid был представлен всего три недели назад, а одна из машин уже сгорела. Причем пожар, случившийся в Филадельфии, штат Песильвания, вечером 29 июня отмечен странными обстоятельствами.

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Возгорания электромобилей происходят не чаще, чем машин с ДВС, но, по понятным причинам, привлекают к себе куда больше внимания. Особенно, если это случается с электрокаром знаменитой марки Tesla. Обычно электрокары загораются при зарядке вследствие перегрева батареи и последующего короткого замыкания в бортовой сети. Также это может произойти от удара при дорожной аварии.

[ + – ] Tesla Model S Plaid сгорела на ходу

В данном случае не было ни того, ни другого: со слов очевидцев происшествия, Tesla Model S Plaid загорелась просто на ходу. И проехала около 10-12 метров прежде чем буквально взорвалась, превратившись в огненный шар.

Причем, как сообщает Reuters, водителю не удалось покинуть машину сразу после возгорания, поскольку электронные замки заблокировали дверь и не срабатывали на команды. В результате пришлось применить силу, чтобы выбраться из горящего электромобиля. Водитель остался жив, но получил ли он травмы или ожоги, на данный момент неизвестно.

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через несколько минут после начала пожара, но спасти электромобиль, увы, не удалось. Model S Plaid сгорела дотла, уцелел лишь остов.

Как сообщается, Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) уже взяла инцидент на контроль, связавшись с компанией Tesla для сбора всей доступной информации о конкретном экземпляре Model S и возможных причинах пожара.

"Если в результате расследования выяснится, что причиной пожара стал конструктивный дефект, против компании-производителя будут приняты соответствующие меры", — отметили в NHTSA.

Как Фокус сообщал ранее, Tesla Model S Plaid была представлена 10 июня. С разгоном до 60 миль/ч (97 км/ч) за 1,99 секунды и максимальной скоростью 322 км/ч новинка стала самой быстрой версией в гамме Model S.