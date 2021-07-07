В Хмельницком сгорел электрокар Nissan Leaf (видео)

Возгорание началось в тот момент, когда происходила подзарядка батареи.

Пожар произошел 6 июля около 16 часов на парковке ТРЦ "Оазис" в Хмельницком. Электромобиль Nissan Leaf стоял на подзарядке у одной из электрозарядок, как вдруг из задней части машины повалил дым, а потом показался и огонь.

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По словам очевидцев, электромобиль вспыхнул мгновенно.

[ + – ] Последствия пожара. Фото: ГУ ДСНС в Хмельницкой области

Пожар произошел с Лифом первого поколения, который официально на украинском рынке не продавался. Такие машины ввозились и ввозятся подержанными и зачастую после ДТП — в основном из США.

В пресс-службе ГУ ДСНС в Хмельницкой области, пожар удалось потушить до приезда пожарных силами работников торгового центра и водителей припаркованных автомобилей. Для тушения было использовано несколько порошковых огнетушителей.

Никто из людей не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее Фокус сообщал, что в США новейший электромобиль Tesla Model S Plaid сгорел дотла прямо во время движения. Причем водитель не сразу смог покинуть машину, потому что электроника заблокировала дверные замки.

Также мы рассказывали, что компания Porsche объявила масштабный отзыв электрокаров Taycan и Taycan Cross Turismo. Всего под отзывную кампанию попадут 43 тысячи машин. Причина отзыва — сбой программного обеспечения, который может вызвать внезапную потерю мощности во время движения.