Porsche анонсував новий електричний суперкар

Тизерне зображення нового електричного суперкара німецького бренду з'явилося в одному з акаунтів кампанії у соціальних мережах.

Компанія Porsche опублікувала в Instagram перше зображення свого нового електромобіля. Заявлено, що анонсований електричний концепт-кар офіційно дебютує 6 вересня у межах Міжнародного автошоу в Мюнхені.

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Згідно із заявою, Porsche націлений у своїх нових продуктах поєднувати інноваційні технології із дизайном, що захоплює дух,, надихаючись своєю більше ніж 70-річною спадщиною в автоспорті. Це повідомлення натякає на те, що новий електричний спортивний автомобіль може бути націлений на автоспорт.

Єдине зображення показує тільки крупним планом передню оптику. Фара з чотирма світлодіодами з'єднана в один блок з повітрозабірником в передньому крилі. Деякі шанувальники Porsche помітили легку схожість фари з єдиною доступною картинкою з фарами першої генерації Boxster.

Є шанс, що "перспективне концептуальне дослідження", як свій новий продукт називає сама компанія Porsche, може стати електричним наступником 718 Boxster і Cayman. Однак відсилання до автоспорту може натякати на експериментальний автомобіль для перегонів з повністю електричною трансмісією.

Очікується, що електрифікація модельного ряду Porsche, яка почалася з підключуваних гібридних версій Cayenne та Panamera, за якими послідував повністю електричний Taycan, продовжиться електричним кросовером Macan. Більше подробиць про новинку стане відомо ближче до дати офіційної прем'єри.

Раніше Фокус писав, що Porsche 356A 1956 року відправили в Антарктиду за світовим рекордом. Класичне купе у межах проекту "356 World Rally Tour" вже проїхало більше 32 200 км по всьому світу.