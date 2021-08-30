Great Wall представив електромобіль у стилі ретро, дуже схожий на VW Beetle

Електричний ретрокар марки WEI, що входить до складу Great Wall, майже копіює легендарний Фольксваген Жук за дизайном. Зате начинка — найсучасніша.

Найбільш очікуваною прем'єрою автосалону в Ченду є електромобіль WEI у стилі ретро від Great Wall. Прем'єра електромобіля для китайської преси відбулася в Музеї класичних автомобілів Саньхе в Ченду.

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Офіційні фотографії автомобіля підтверджують його спорідненість з раніше поданим електромобілем Ora. На зображеннях інтер'єру видно, що компанія Great Wall доклала трохи більше зусиль, ніж для створення екстер'єру, щоб надати новинці особливу індивідуальність. WEI отримав три екрани, два з яких сенсорні, широке застосування шкіри і дерева, підсвічування м'яких тонів, а також дефлектори обдування, які повторюють нові моделі Mercedes-Benz.

Китайський автовиробник поки не повідомляє всіх технічних подробиць новинки. Але точно відомо, що машина отримає електричну силову установку з двома електромоторами. Тяговий акумулятор розташований під підлогою машини.

В автомобілі використовуються світлодіодні адаптивні фари, й інші нетипові для ретрокара системи активної безпеки, як адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі тощо. Great Wall WEI повинен піти в серію вже в наступному році. Ціну та технічні характеристики ми дізнаємося ближче до старту продажів.

Раніше ми писали, що Great Wall представив разючий пікап Cannon X. Новий пікап оснащений трилітровим двигуном V6 із турбонаддувом, що розвиває 354 к. с. і 500 Нм.

Також Фокус повідомляв, що Porsche анонсував новий електромобіль. Новинка може втілитися в електричні 718 Boxster і Cayman.