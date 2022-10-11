"Власний дім-2": бурят встановив удома камеру відеоспостереження, вкрадену в Україні, — соцмережі

Мародер із Бурятії під час окупації Лимана вкрав у місцевого жителя камеру відеоспостереження, привіз її додому та поставив на видному місці. Тепер техніка транслює старому господарю кадри з окупантом і його дружиною, які займаються повсякденними справами.

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Російський військовий вкрав в окупованому Лимані (Донецька область) камеру відеоспостереження та встановив її вдома. Однак окупант навіть не переналаштував техніку і тепер господар відеокамери спостерігає за повсякденним життям мародера онлайн, написав блогер Ян Гордієнко в інстаграмі.

Гордієнко пояснив, що камеру відеоспостереження бурят, який прийшов воювати з українцями у лавах ЗС РФ, вкрав у його друга. Техніку окупант забрав із собою і під час наступу ЗСУ тікав через кордон додому.

"Якщо мій друг досі має доступ до камери, то вони її не налаштовували, вони просто поставили в квартирі. Просто для виду", — написав блогер.

Також друг Гордієнка переслав йому кілька скріншотів із відео, яке транслювалося на його ПК.

Там — повсякденне життя російського окупанта та його сім'ї. Російський військовий із дружиною п'ють чай і прибирають у квартирі. Також мародер з'являється перед камерою в одній лише нижній білизні.

Хазяїн вкраденої камери відеоспостереження написав, що тепер щодня може дивитися власне "реаліті-шоу". Він навіть запропонував варіанти того, як назвати відеокадри, які техніка транслює йому на ПК. Серед них — "Вкрадене реаліті", "Дереалітизація", "Великий орк" та "Останній бурят".

Нагадаємо, раніше у будинку вбитого військового РФ помітили холодильник Beko з України. Окупант жив приблизно за 4,5 тисячі кілометрів від України. Журналісти помітили на кухні холодильник із наклейкою "2 роки. Повна гарантія", який могли вивезти російські солдати-мародери.

Фокус раніше писав про "карту російських мародерів" — окупанти користувалися поштовими відділеннями на кордоні з Україною для відправлення награбованих вантажів. За 3 місяці вони відправили 58 тонн награбованого, хтось примудрився вкрасти безпілотник "Орлан", що говорить про пограбування власної армії.