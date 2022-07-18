"Грошей – тільки на труну": у будинку вбитого військового РФ стоїть холодильник Beko з України (відео)

Окупант жив приблизно за 4,5 тисячі кілометрів від України. Журналісти помітили на його кухні холодильник із наклейкою "2 роки. Повна гарантія", який могли вивезти російські солдати-мародери.

У будинку сім'ї вбитого російського солдата стоїть холодильник із гарантією українською мовою. Про це йдеться в розслідуванні російського проєкту "А поговорити?"

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Журналістка Ірина Шихман підготувала матеріал "Грошей дали лише на труну та пам'ятник" про те, як прийомна родина вбитого загарбника Іллі Василенка скаржиться на невиплату компенсацій від Міноборони Росії за смерть військового.

[ + – ] Прийомна сім'я вбитого Іллі Василенка не може отримати гроші від Міноборони РФ

Василенко приїхав до України та загинув на 2-й день повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Гроші російська влада виплачує лише рідним батькам, дітям чи дружині загиблого, сказано в матеріалі.

"Військкомат дав грошей тільки на труну та пам'ятник. Не подобається? Ідіть, судіться", — коментує журналістка.

Будинок російського окупанта знаходиться в робітничому селищі Чунський Іркутської області, ближче до кордону з Монголією на півдні. Це приблизно за 4,5 тис. км від України.

[ + – ] Будинок військового знаходиться у робітничому селищі Чунський Іркутської області

Шихман проводила інтерв'ю на кухні. Несподівано в камері з'являється холодильник марки Beko з наклейкою "2 роки. Повна гарантія".

Холодильник цілком могли вивезти російські солдати з України. З перших днів війни вони уславилися незліченними фактами мародерства та воєнними злочинами. З будинків українців вони виносили унітази, килими та навіть спідню білизну.

[ + – ] Холодильник марки Beko з українською наклейкою

Фокус раніше писав про "карту російських мародерів" — окупанти користувалися поштовими відділеннями на кордоні з Україною для відправки награбованих вантажів. За 3 місяці вони відправили 58 тонн награбованого, хтось примудрився вкрасти безпілотник "Орлан", що говорить про пограбування власної армії.

Торгова марка побутової техніки Beko належить турецькому концерну Arçelik та випускає велику кухонну техніку — холодильники, кухонні плити, посудомийні та пральні машини, кондиціонери. Beko продає товари у понад 130 країнах. У Росії марка присутня з 1997 року, а у жовтні 2006 року запустила завод у Кіржачі Владимирської області. На ньому виробляють холодильники та пральні машини.

Путін "Росію підняв"

Цікаво, що під час бесіди мати загиблого сина-окупанта називає президента Росії Володимира Путіна "людиною з великої літери".

"Він Росію підняв. Якщо порівняти з тим, яка Росія була до 2000 року, коли Єльцин її пропивав. Путін підняв РФ на найвищий рівень", — каже жінка.

Ведуча запитала, в чому саме для неї полягає "підняття країни" за Путіна.

"Людям зарплати стали давати, вони перестали голодувати. Ми багато чого виробляємо — машини, їздимо на закордонних, але колись самі все робитимемо. Раніше гірше було", — навела аргументи мати вбитого військового.

Нагадаємо, що наприкінці травня українські айтішники встановили особу військового РФ, який мародерив в Ірпені Київської області. 26-річний Микита Третьяков по дурості залишив господарям будинку фотографію, яку зробив на їхньому Polaroid.

Фокус повідомляв про розграбовану квартиру місцевої мешканки Ірпеня, на ім'я Валерія. Вона знайшла "селфі" військового під килимом. Росіяни винесли із її будинку 10 золотих прикрас.