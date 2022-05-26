Військовий РФ, який пограбував квартиру в Ірпені, сфотографувався на Polaroid і забув кадр (фото)

За словами власниці квартири, окупант, мабуть, не зрозумів, що фото проявляється не відразу і, побачивши чорну пляму, залишив її. Натомість військовий РФ украв близько 10 золотих прикрас.

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Російський військовий під час окупації Ірпеня Київської області побував у квартирі місцевої мешканки, пограбував її та випадково залишив своє фото. Солдат армії Росії сфотографував себе на фотоапарат Polaroid і, мабуть, не знав, що фотографія проявляється згодом і залишив її у квартирі. Про це власниця житла Валерія розповіла виданню "Українська правда".

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За словами Валерії, вона знайшла фотографію із російським солдатом 14 травня під килимом. А перед цим вона побачила, що фотоапарат пошкоджено. Проте не почала його чіпати, бо боялася, що в нього могли щось покласти.

"А коли побачила фото, то зрозуміла, що солдат подумав, що він не працює, бо фото спочатку чорне. Йому потрібен час проявитися", — каже власниця житла.

Дівчина розповіла, що росіяни вкрали в неї 10 золотих прикрас, але не брали хрестики, навіть із діамантами. Також вони винесли інші невеликі цінні речі.

"Я зателефонувала до поліції, але вони так і не передзвонили й не приїхали. Я відклала фото та фотоапарат, щоб передати їм потім", — сказала вона.

Житло Валерії знаходиться в житловому комплексі "Грін Ярд", де російські солдати жили три тижні. Вона розповіла, що не була в місті в період окупації, однак були сусіди, яким довелося перебувати в підвалі близько трьох тижнів.

"За їхніми словами нашу квартиру вони почали грабувати в першу чергу, не знаю чому, можливо, тому що тільки в нас висів кондиціонер", — поділилася власниця.

Нагадаємо, 26 травня ЗМІ писали, що російські окупанти відправили 58 тонн посилок із награбованим з України. За даними журналістів, найбільше вантажів росіяни відправляють до міста Валуйки, яке знаходиться за 20 км від "ЛНР". Також найчастіше награбоване військові Росії шлють до Москви та Єкатеринбурга.

Раніше, 27 квітня, Фокус писав, що мародери з РФ викрали в Україні раритетні ретро-автомобілі. Окупанти вивезли десятки таких авто до Росії.